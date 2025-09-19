Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de okul çevresinde uyuşturucu madde satan hükümlü yakalandı

İzmir'de okul çevresinde uyuşturucu madde satan hükümlü yakalandı

23:3419/09/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği

İzmir Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü, okul çevreleri ve ilçe genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik başlattığı çalışma kapsamında, uzun süredir takip edilen M. A.'yı suç üstü yakalamak için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda M. A. bir okulun yanında G. U.'ya poşet verdiği sırada yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 11 bin 690 uyuşturucu hap ile 601,9 gram esrar bulundu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik düzenlenen operasyonda, 105 ayrı dosyadan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okul çevreleri ve ilçe genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, uzun süredir takip ettikleri M.A'yı suçüstü yakalamak için operasyon düzenledi.

M.A'nın bir okulun yanında G.U'ya poşet verdiği sırada düzenlenen operasyonda, 5 bin 600 uyuşturucu hap, 55 bin 300 lira ve 50 avro ele geçirildi.

M.A'nın evinde yapılan aramada ise 11 bin 690 uyuşturucu hap ile 601,9 gram esrar bulundu.

Şüphelinin dolandırıcılık, hırsızlık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanma ve uyuşturucu madde bulundurmak gibi suçlardan kaydı bulunduğu, toplam 105 dosyadan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan M.A, işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

G.U. hakkında ise savcılık talimatıyla
"uyuşturucu ticareti yapmak"
suçundan işlem yapılacağı bildirildi.


#operasyon
#uyuşturucu ticareti
#İzmir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tekfen Vakfı burs başvuru tarihi belli oldu