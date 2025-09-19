Yeni Şafak
16:2819/09/2025, Cuma
IHA
İzmir’de su kesintileri 30 Eylül’e kadar uzatıldı
İzmir’de su kesintileri 30 Eylül’e kadar uzatıldı

İzmir’de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos’tan bu yana uygulanan planlı su kesintileri, 30 Eylül’e kadar uzatıldı.

İzmir’de kuraklık nedeniyle başlatılan gece su kesintileri 30 Eylül’e kadar devam edecek. İZSU’nun yeni planlamasına göre 12 ilçede iki günde bir, saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü kesintiler uygulanacak. Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes’te belirlenen mahalleler bir gün, Karabağlar, Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Buca’daki mahalleler ise ertesi gün kesintiden etkilenecek.


İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde sürdürülen gece kesintilerinin 12 ilçede iki günde bir olacak şekilde devam edeceği bildirildi. Açıklamaya göre kesintiler, saat 23.00 ile 05.00 arasında uygulanacak.

İZSU’nun yeni planlamasına göre;

Birinci bölge: Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçelerindeki belirlenen mahallelerde 19, 21, 23, 25, 27 ve 29 Eylül tarihlerinde su kesintisi yapılacak.


İkinci bölge: Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçelerindeki belirlenen mahallelerde ise 20, 22, 24, 26, 28 ve 30 Eylül tarihlerinde kesinti uygulanacak.



#İzmir
#su kesintisi
#İZSU
