İzmir’de su kesintileri 30 Eylül’e kadar uzatıldı

İzmir’de kuraklık nedeniyle başlatılan gece su kesintileri 30 Eylül’e kadar devam edecek. İZSU’nun yeni planlamasına göre 12 ilçede iki günde bir, saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü kesintiler uygulanacak. Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes’te belirlenen mahalleler bir gün, Karabağlar, Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Buca’daki mahalleler ise ertesi gün kesintiden etkilenecek.