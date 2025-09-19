AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan CHP’li belediyelere tepki: İzmir’i krize mahkûm eden bu tabloyu herkes görüyor

“Şehrin denizini bitirdiniz, çöplerle sokakları çürüttünüz, susuz bıraktınız. İzmir’i krizden krize sürüklüyorsunuz. Bu ibretlik tabloyu herkes görüyor. Ama Sayın Özel’in tek gündemi ne bu çöp yığınları ne de vatandaşın isyanı… Onun tek derdi rantçı dostlarını, kooperatif yolsuzluklarını ve kalpazanları aklamak.”