AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan CHP’li belediyelere tepki: İzmir’i krize mahkûm eden bu tabloyu herkes görüyor

Ankara
10:4619/09/2025, Cuma
AK Partili Eyyüp Kadir İnan, İzmir’de günlerdir devam eden çöp yığınları ve çevre kirliliği sorununa ilişkin açıklama yaptı.
AK Partili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de günlerdir devam eden çöp yığınları ve çevre kirliliği sorununa ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir’de günlerdir devam eden çöp yığınları ve çevre kirliliği sorununa dikkat çekmek için sosyal medya hesabından bir video paylaşarak sert açıklamalarda bulundu.

Özel’in derdi millet değil, rantçı dostlarını aklamak

CHP’li belediyelerin yönetimindeki İzmir’in çöp dağlarının kokusuna, susuzluğa ve çevre terörüne mahkûm edildiğini belirten İnan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şehrin denizini bitirdiniz, çöplerle sokakları çürüttünüz, susuz bıraktınız. İzmir’i krizden krize sürüklüyorsunuz. Bu ibretlik tabloyu herkes görüyor. Ama Sayın Özel’in tek gündemi ne bu çöp yığınları ne de vatandaşın isyanı… Onun tek derdi rantçı dostlarını, kooperatif yolsuzluklarını ve kalpazanları aklamak.”

"İzmir’in öz evlatlarıyla şehri ayağa kaldıracağız"

İnan, CHP’li belediyelerin İzmir’i içine düşürdüğü bu kriz ortamına karşı kararlı bir mücadele vereceklerini belirterek,
“Ama biz, İzmir’in öz evlatlarıyla bu şehri yeniden ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.


