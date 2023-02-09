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Hatay'da 72 saat sonra aynı binanın enkazından 4 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 72 saat sonra 4 kişi sağ çıkarıldı. Enkazda yapılan çalışma sonucu 5 yaşındaki Hazal ile annesi Betül Güner kurtarıldı. Aynı enkazda bir baba ile kızına da ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan 4 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

10:44 . 9/02/2023 Perşembe
AA
Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 72 saat sonra 4 kişi sağ çıkarıldı

Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 72 saat sonra 4 kişi sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 72 saat sonra 4 kişi sağ çıkarıldı.


Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan Sultanevler Sitesi'nde bir blokun enkazından gelen sesleri tespit eden İHH ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.


Enkazda yapılan çalışma sonucu ilk depremden 72 saat sonra 5 yaşındaki Hazal ile annesi Betül Güner kurtarıldı.


Küçük kız, kendisini kurtaran ekiplerin su isteyip istemediği sorusuna,
"Yok daha muayene olmadım."
karşılığını verdi.

Aynı enkazda bir baba ile kızına da ulaşıldı.


Enkazdan yaralı çıkarılan 4 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.



#DEPREM
#Hatay
#Enkaz
1 saat önce
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