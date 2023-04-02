|
Reklam
Reklam
Gündem

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 mahallede devam etti

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 mahallede sürdü. Vatandaşlar da enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bekledi.

12:30 . 2/04/2023 Pazar
AA
Ekipler, hasarlı binaların yıkımını gerçekleştirdi.

Ekipler, hasarlı binaların yıkımını gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler bir taraftan hasarlı binaların yıkımını gerçekleştirirken, diğer taraftan da molozları kamyonlara yükleyerek şehir dışında belirlenen alanlara götürdü.

Çalışmalar, Antakya'daki Kışlasaray, Ulu Cami, Haraparası, Küçükdalyan, Havuzlar, Kuyulu, Fevzi Çakmak, Gazi, Altınçay, Emek, Akevler, Cebrail, Esenlik, General Şükrü Kanatlı, Ürgen Paşa, Esentepe, Kuzeytepe, Güzelburç, Tanışma, Bitiren, Üzümdalı, Apaydın, Paşaköy, Aşağıoba, Suvatlı ile Defne ilçesindeki Sümerler, Harbiye, Dursunlu, Subaşı ve Turunçlu mahallelerinde yürütüldü.

Vatandaşlar da enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bekledi.


#Hatay
#Antakya
#Defne
#Kahramanmaraş
12 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.