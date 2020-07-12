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Gündem Hatayda bir evde musluktan yılan çıktı Görenler şaşkınlığa uğradı
HATAY

Hatay haberleri: Hatay'da bir evde musluktan yılan çıktı: Görenler şaşkınlığa uğradı

Hatay'da bir evde musluktan yılan çıktı: Görenler şaşkınlığa uğradı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yayla evinde içme suyu şebekesine girerek telef olan yılan musluktan çıkarıldı. Evde bulunan aile musluğun içindeki yılanı görünce şaşkınlığa uğradı.

Haber Merkezi İHA
Musluktan yılan çıktı.
Musluktan yılan çıktı.

Hatay Amanos Dağları eteklerinde bulunan Topaktaş Yaylasında Soydan ailesinin oturduğu yayla evinde bulunan içme suyu şebekesinden gelen suda farklı koku ve renk değişikliğini fark Sevgi Soydan, durumu eşi Taner Soydan’a söyledi.

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GÜNDEM
Kümesten 2,5 metrelik yılan çıktı: Yılanı görenler şaşkına döndü

Musluktan yılan çıktı.

Evde bulunanlar gözlerine inanamadı

Evinde bulunan içme suyundaki değişikliğin neden kaynaklandığını öğrenmek isteyen Taner Soydan evindeki su şebekesine bakması için bir tesisatçı çağırdı.

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Evlerini terk etmek zorunda kalmışlardı: 60 yılan yakalandı

Evde bulunan su borularını inceleyen ve musluğu açan tesisatçı musluk içerisinde ayakkabı bağcığına benzer nesne fark ederek yerinden çıkarttı. Musluğu yerinden çıkaran tesisatçı ve evde bulunanlar gözlerine inanamadı. İçme suyu tesisatına giren ve kokuya neden olanın yılan olduğu anlaşıldı.

Musluktan yılan çıktı.

Hatay'da bir evde musluktan yılan çıktı: Görenler şaşkınlığa uğradı
FOTOĞRAF 5
Title
Hatay Amanos Dağları eteklerinde bulunan Topaktaş Yaylasında Soydan ailesinin oturduğu yayla evinde bulunan içme suyu şebekesinden gelen suda farklı koku ve renk değişikliğini fark Sevgi Soydan, durumu eşi Taner Soydan’a söyledi.
Title
Evinde bulunan içme suyundaki değişikliğin neden kaynaklandığını öğrenmek isteyen Taner Soydan evindeki su şebekesine bakması için bir tesisatçı çağırdı.
Title
Evde bulunan su borularını inceleyen ve musluğu açan tesisatçı musluk içerisinde ayakkabı bağcığına benzer nesne fark ederek yerinden çıkarttı.
Title
Musluğu yerinden çıkaran tesisatçı ve evde bulunanlar gözlerine inanamadı.
Title
İçme suyu tesisatına giren ve kokuya neden olanın yılan olduğu anlaşıldı.
Hatay'da bir evde musluktan yılan çıktı: Görenler şaşkınlığa uğradı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yayla evinde içme suyu şebekesine girerek telef olan yılan musluktan çıkarıldı. Evde bulunan aile musluğun içindeki yılanı görünce şaşkınlığa uğradı.
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