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Hatay'da can pazarı: TIR'ın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü kardeşi ve annesi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde TIR'ın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi yaralandı. Kazada, 9 aylık hamile olduğu öğrenilen anne karnındaki bebeği de kaybetti.

17:31 - 14/09/2024 Saturday
AA
Foto: AA
Foto: AA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde TIR'ın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi yaralandı. Hüseyin K. idaresindeki 31 YS 782 plakalı TIR, Çaylı Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Rabia Erdem (24) ile kızları Melek (4) ve Ayşe'ye (2) çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 4 yaşındaki Melek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan anne Rabia Erdem ile kızı Ayşe, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Karnındaki bebeği de kaybeden Rabia Erdem'in, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


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