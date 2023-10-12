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Hatay'da DEAŞ ve El Kaide'ye darbe: Suriye'de faaliyet gösteren şahıslar yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda bahse konu örgüt içerisinde Suriye’de faaliyet gösterdikleri tespit edilen dört şahıs gözaltına alındı.

20:26 . 12/10/2023 Perşembe
IHA
Hatay’da düzenlenen DEAŞ ve El Kaide operasyonunda dört kişi gözaltına alındı.

Hatay’da düzenlenen DEAŞ ve El Kaide operasyonunda dört kişi gözaltına alındı.

Hatay’da DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda Suriye’de faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şahıs gözaltına alındı.


Hatay’da polis ekipleri terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu örgüt içerisinde Suriye’de faaliyet gösterdikleri tespit edilen F.H., D.E. ve A.C. İskenderun’da, Ü.E. ise Belen’de saklandıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alındı.

#Hatay
#Terör Örgütü
#DEAŞ
#El Kaide
#Operasyon
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