Hatay’da deprem konutları hızla yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) temeli atılan kalıcı afet konutlarının inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Altınözü ilçesinde inşası devam eden 20 bloklu 364 konut için 612 personel, 3 vardiya şeklinde çalışmalarını sürdürüyor. 4 blokta kaba inşaatının tamamlandığı görülürken, diğer blokların zemini için kazı ve demir yerleştirme çalışmalarının devam ettiği görüldü. Bölgede yapılan çalışmalar drone ile de görüntülendi.