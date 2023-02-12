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Hatay'da depremin 160. saatinde 11 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin 160. saatinde, Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 11 yaşındaki çocuk kurtarıldı. Enkazdan çıkarılarak sedyeye alınan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

21:45 . 12/02/2023 Pazar
AA
Hatay'da depremin 160. saatinde 11 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı.

Hatay'da depremin 160. saatinde 11 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesinde yıkılan Özgür Apartmanı'nda arama kurtarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti.

Çalışmalar sonucu depremin 160. saatinde 11 yaşındaki Lena Maradini kurtarıldı.

Enkazdan çıkarılarak sedyeye alınan Maradini, hastaneye kaldırıldı.




#DEPREM
#enkaz
#Hatay
1 saat önce
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Hatay'da depremin 160. saatinde 11 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı
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