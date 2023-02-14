|
Gündem

Hatay'da depremzede doğum yaptı: Hatice dünyaya gözlerini TCG Bayraktar'da açtı

Hatay'da hamile depremzede Merve Açıkbaş, hastaneye dönüştürülen Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gemisi TCG Bayraktar'da doğum yaptı.

17:51 . 14/02/2023 Salı
DHA
TCG Bayraktar

TCG Bayraktar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi TCG Bayraktar, Hatay'da hastaneye dönüştürüldü.

Depremde yaralanan vatandaşların tedavi edildiği 19'u doktor, 60 personelin görev aldığı gemide, hamile depremzede Merve Açıkbaş doğum yaptı.

Açıkbaş’ın doğum için geldiği TCG Bayraktar’da İzmir’den gönüllü olarak afet bölgesine gelen Kadın Doğum Uzmanları olan Doç. Dr. Yaşam Kemal Akpak ve Op. Dr. Umut Erkök başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Açıkbaş çiftinin ikinci çocukları olan Hatice dünyaya gözlerini TCG Bayraktar’da açtı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından, bebeğin fotoğrafları paylaşılarak,
"Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemimizden güzel bir haber var. Depremden zarar gören hamile bir vatandaşımız gemide güzeller güzeli bir kız evlat dünyaya getirdi. Milli Savunma Bakanlığı olarak yavrumuza sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyoruz"
denildi.


#Bayraktar
#deprem
#Hatay
#Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
2 saat önce
default-profile-img
Hatay'da depremzede doğum yaptı: Hatice dünyaya gözlerini TCG Bayraktar'da açtı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten seçim tarihi tartışmalarına nokta: Cenazelerimizi defnederken bunu konuşamayız
Hatay’da yağmalamaya karşı asayiş berkemal
Her şeye rağmen mutlu olan çocuklar
Yasal işlem yapıldı: Tokat'ta depremzede aileye fahiş kira
İskenderun Limanı'ndaki yangında kullanılamaz hale gelen konteynerler kaldırılıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.