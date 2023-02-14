Hatay'da depremzede doğum yaptı: Hatice dünyaya gözlerini TCG Bayraktar'da açtı

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TCG Bayraktar
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi TCG Bayraktar, Hatay'da hastaneye dönüştürüldü.
Depremde yaralanan vatandaşların tedavi edildiği 19'u doktor, 60 personelin görev aldığı gemide, hamile depremzede Merve Açıkbaş doğum yaptı.
Açıkbaş’ın doğum için geldiği TCG Bayraktar’da İzmir’den gönüllü olarak afet bölgesine gelen Kadın Doğum Uzmanları olan Doç. Dr. Yaşam Kemal Akpak ve Op. Dr. Umut Erkök başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
Açıkbaş çiftinin ikinci çocukları olan Hatice dünyaya gözlerini TCG Bayraktar’da açtı.