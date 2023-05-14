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Hatay'da 'depremzede seçmenler' konteynerlerde oy verdi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da yaklaşık 1 milyon seçmenin hasarsız okullarda ve hasarlı okulların bahçelerine kurulan konteynerlerde oy verme işlemleri başladı. 

10:51 . 14/05/2023 Pazar
DHA
Hatay

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkım ve can kayıplarına neden olduğu Hatay’da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yaklaşık 1 milyonun oy verme işlemleri saat 08.00’de başladı.


Vatandaşlar, hasarsız olan okullarda ve hasarlı okulların bahçelerine kurulan 400 konteynerde oy vermek için yoğunluk oluşturdu.


Oy vermek için memleketine dönen çok sayıda vatandaş da bavullarıyla birlikte oy sırasına girdi.



Deprem nedeniyle kenti terk ettikleri için uzun süredir birbirini göremeyen komşular ve akrabalar da okullarda hasret giderdi. Oy verme işlemleri saat 17.00’de tamamlanacak.





#Hatay
#seçim
#deprem
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