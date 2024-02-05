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Hatay ve Kahramanmaraş'ta eğitime 1 günlük ara

'Asrın felkati' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay ve Kahramanmaraş'ta eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi.

17:25 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:29 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde
Hatay
'da eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Hatay'da afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi. Hatay Valiliği, Vali Mustafa Masatlı'nın talimatıyla kararı duyurdu.


Kahramanmara
ş'ta da 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:


  • "6 Şubat 2023'te ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir."


Kahramanmaraş'ta yüzlerce kişiyi kurtarmıştı: Acı detay ortaya çıktı! Meğer oğlunu enkaz altında bırakıp...
Kahramanmaraş'ta yüzlerce kişiyi kurtarmıştı: Acı detay ortaya çıktı! Meğer oğlunu enkaz altında bırakıp...

Kahramanmaraş merkezli sarsıcı depremlerin birinci yılında, yürek yakan hikayeler gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Mehmet Demir. Demir, 6 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yaparken bin 50 kişinin kurtarılmasını sağladı. Ancak, Mehmet Demir oğlu Muhammed Nejat'ın (14) enkaz altında kaldığını öğrenmesine rağmen görev yerini terk etmedi. O gecenin kendisi için bir sınav olduğunu belirten Demir, “Rabb'ime şükürler olsun evladım Kur'an kursunda, ilim yolunda şehit oldu yeğenimle birlikte” dedi. Acı detay sonra ortaya çıktı.Meğer yıllar önce sosyal medya hesabından paylaşmış...



#Hatay
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