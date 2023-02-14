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Hatay'da enkaz altından 201 ve 203. saatlerde kurtarıldılar

Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalan 26 yaşında bir kadın, 201. saatte enkaz altından çıkarıldı. Öte yandan ekipler Hatay'da 203. saatte de bir kişiyi daha enkazdan sağ olarak kurtardı.

14:39 . 14/02/2023 Salı
AA
Akgül, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Akgül, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı enkazında çalışma yapan Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesine bağlı madenciler ve diğer arama kurtarma ekipleri, 26 yaşındaki Emine Akgül'e ulaştı.


Ekipler, öğretmen olduğu belirtilen Akgül'ü enkazdan 201 saat sonra kurtardı.

Akgül, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



#DEPREM
#enkaz
#Hatay
#Emine Akgül
2 saat önce
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Hatay'da enkaz altından 201 ve 203. saatlerde kurtarıldılar
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