Hatay'da enkaz altından 201 ve 203. saatlerde kurtarıldılar

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, binlerce kişi hayatını kaybetti. İlk saatlerde enkaz altındaki arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, bölgeden mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'taki enkaz çalışmaları sonucunda 17 yaşındaki Muhammed Enes ve ve 21 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki Yeninar ile Adıyaman'da18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin de 198. saatte enkazdan çıkarıldı İşte detaylar.