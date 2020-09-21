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Gündem Hatayda etkisiz hale getirilen 3 teröristin, gri kategoride arandığı belirlendi
HATAY

Hatay'da etkisiz hale getirilen 3 teröristin, gri kategoride arandığı belirlendi

Hatay'da etkisiz hale getirilen 3 teröristin, gri kategoride arandığı belirlendi

İçişleri Bakanlığınca, Hatay Amanoslar kırsalında 22 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen 3 teröristin, terörden arananlar gri listede yer aldığı tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarını hız kesemden sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarını hız kesemden sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında, 22 Ağustos'ta Hatay Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin, terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer aldığı belirlendi.

Teröristlere 'Yıldırım' darbesi: Üç terörist etkisiz hale getirildi
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Teröristlere 'Yıldırım' darbesi: Üç terörist etkisiz hale getirildi
Gri kategorideki teröristlerin, terör örgütünde sözde İskenderun Hassa grubu takım sorumlusu Hüseyin kod adlı Cihan Erbaş, sözde İskenderun Hassa grubu halkla ilişkiler sorumlusu Ciğer-Amed kod adlı Serhat Aykul ve sözde Dörtyol-İslahiye grubunda faaliyet yürüten Ali Norşin kod adlı Şefik Körman olduğu saptandı.

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Amanoslar'da Yıldırım-5 Operasyonu başladı
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İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Amanoslar'da Yıldırım-5 Operasyonu başladı
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