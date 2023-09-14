Hatay'da felaketin boyutları havadan görüntüledi: Kent merkezi arsaya döndü

Öte yandan depremde en büyük hasarı alan kent ise Hatay oldu.

Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerde ilk günden itibaren devlet millet el ele afetzedelerin yaralarının sarılması adına çalışmalar yapılıyor.

Kentte arama kurtarma çalışmalarının ardından enkaz kaldırma işlemleri aralıksız olarak devam ediyor.

Binlerce binanın yerle bir olduğu kentte, depremin 8'inci ayında enkazın büyük bölümünün kaldırıldı.

Kentin eski günlerine dönmesi için konut ve iş yeri yapımlarının aralıksız devam ettiği kentte, vatandaşlar ise gelecekten ümitli.