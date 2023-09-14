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Hatay'da felaketin boyutları havadan görüntüledi: Kent merkezi arsaya döndü

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok hasar verdiği illerden Hatay'da ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürerken binlerce enkazın kalktığı kent tanınmaz hale geldi.

11:42 . 14/09/2023 Perşembe
Diğer
Hatay

Hatay

Türkiye, 6 Şubat'ta tarihin en büyük depremini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler 11 ili etkiledi.

Yaşanan depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken binlerce vatandaş da yaralandı.

Öte yandan depremde en büyük hasarı alan kent ise Hatay oldu.

Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerde ilk günden itibaren devlet millet el ele afetzedelerin yaralarının sarılması adına çalışmalar yapılıyor.

Kentte arama kurtarma çalışmalarının ardından enkaz kaldırma işlemleri aralıksız olarak devam ediyor.

Kent tanınmaz hale geldi

Binlerce binanın yerle bir olduğu kentte, depremin 8'inci ayında enkazın büyük bölümünün kaldırıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde vatandaşlar, yıllarca yaşadığı sokakları tanıyamıyor.

Kentin eski günlerine dönmesi için konut ve iş yeri yapımlarının aralıksız devam ettiği kentte, vatandaşlar ise gelecekten ümitli.




#hatay
#enkaz
#deprem
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