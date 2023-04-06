Hatay'da hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğal gaz sağlandı.
Aksa Doğalgaz Hatay-Osmaniye Bölge Müdürlüğünce, 6 Şubat'taki Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler ile 20 Şubat'taki Defne merkezli 6,4'lük sarsıntı nedeniyle Hatay'da arıza meydana gelen bölgelerde başlatılan çalışmalarda ilerleme kaydediliyor.
Yaklaşık 250 personelin katıldığı, iş makinelerinin de aralarında olduğu 100 aracın destek verdiği çalışmalarda, hasarsız ve az hasarlı tüm ev ve iş yerlerine doğal gaz akışı sağlandı.
Arızaları giderilen ev ve iş yerlerinin bulunduğu 9 bin 839 binada doğal gazın kullanıma açıldığı kentte, enkaz kaldırma işlemlerinin yürütüldüğü bölgeler için kepleme (akışı sürekli ya da geçici olarak kesme durumu) işlemi yapılıyor.
İtiraz süreçleri süren orta hasarlı binalarda işlem yapılmıyor
Aksa Doğalgaz Hatay-Osmaniye Bölge Müdürü Serhat Kasapoğlu, felaketin ardından tüm ekiplerin sahaya çıkarak görev yapmaya başladığını söyledi.
Doğal gaz alt yapısında meydana gelen tahribatın giderilmesi için hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:
Doğal gaz akışı kesilen binalarda yıkımlar güvenli ortamda sürüyor
Kasapoğlu, bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu: