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Hatay'da hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğal gaz sağlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, arızaların giderilmesiyle hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğal gaz verilmeye başlandı.

14:23 . 6/04/2023 Perşembe
AA
Hatay'da hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğal gaz sağlandı.

Hatay'da hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğal gaz sağlandı.

Aksa Doğalgaz Hatay-Osmaniye Bölge Müdürlüğünce, 6 Şubat'taki Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler ile 20 Şubat'taki Defne merkezli 6,4'lük sarsıntı nedeniyle Hatay'da arıza meydana gelen bölgelerde başlatılan çalışmalarda ilerleme kaydediliyor.


Yaklaşık 250 personelin katıldığı, iş makinelerinin de aralarında olduğu 100 aracın destek verdiği çalışmalarda, hasarsız ve az hasarlı tüm ev ve iş yerlerine doğal gaz akışı sağlandı.


Arızaları giderilen ev ve iş yerlerinin bulunduğu 9 bin 839 binada doğal gazın kullanıma açıldığı kentte, enkaz kaldırma işlemlerinin yürütüldüğü bölgeler için kepleme (akışı sürekli ya da geçici olarak kesme durumu) işlemi yapılıyor.


İtiraz süreçleri süren orta hasarlı binalarda işlem yapılmıyor


Aksa Doğalgaz Hatay-Osmaniye Bölge Müdürü Serhat Kasapoğlu, felaketin ardından tüm ekiplerin sahaya çıkarak görev yapmaya başladığını söyledi.


Doğal gaz alt yapısında meydana gelen tahribatın giderilmesi için hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:


"Hatay merkez ve ilçelerimizde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden gelen az hasarlı ve hasarsız binalarımızın tamamına doğal gaz arzı sağlandı. Çok şükür doğal gazdan kaynaklı bir sorunla karşılaşmadık. Binalar ve daire içlerinin gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra evlerine geçen vatandaşlarımız doğal gazı kullanabilecek pozisyondalar. İtiraz süreçleri devam ettiği için orta hasarlı binalarda işlem yapmıyoruz."

Doğal gaz akışı kesilen binalarda yıkımlar güvenli ortamda sürüyor


Kasapoğlu, bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:


"Çevre illerden gelen ekip arkadaşlarımızla beraber vatandaşlarımıza doğal gaz arzını sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Yıkılacaklar listesindeki binalarda çalışma yapılmadan önce doğal gazla ilgili sıkıntı yaşanmaması için bağlantılarında kepleme işlemi yapıyoruz. Bina bağlantılarını kestiğimiz için yıkımlar daha rahat yapılabiliyor. Herhangi bir tehlike anıyla karşılaşılmıyor. Dolayısıyla güvenli şekilde yıkım işlemi gerçekleştiriliyor."

İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi'ndeki hasarsız apartmanda yaşayan Nermin Uçar da doğal gazı mutfakta ve banyoda yeniden kullanmaya başladıklarını belirterek,
"Deprem nedeniyle doğal gazımız kesintiye uğramıştı. Yapılan çalışmalardan sonra doğal gazımız tekrar verildi. Şu anda doğal gazımızı kullanmaya başladık."
diye konuştu.




#Hatay
#Doğal Gaz
#Deprem
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