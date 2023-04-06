Hatay'da hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğal gaz sağlandı.

"Hatay merkez ve ilçelerimizde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden gelen az hasarlı ve hasarsız binalarımızın tamamına doğal gaz arzı sağlandı. Çok şükür doğal gazdan kaynaklı bir sorunla karşılaşmadık. Binalar ve daire içlerinin gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra evlerine geçen vatandaşlarımız doğal gazı kullanabilecek pozisyondalar. İtiraz süreçleri devam ettiği için orta hasarlı binalarda işlem yapmıyoruz."