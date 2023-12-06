|
Gündem

Hatay'da işçi servisi hafriyat kamyonuna çarptı: Çok sayıda yaralı var

Hatay'ın Erzin ilçesinde işçi servisi hafriyat kamyonuyla çarpıştı. 15 işçinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

17:36 - 6/12/2023 Çarşamba
DHA
Hatay
Hatay

Hatay'ın Erzin ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan minibüsteki sürücü ile 15 işçi, yaralandı.


Kaza, saat 15.30 sıralarında Hanifi Soylu Bulvarı'nda meydana geldi. Harun Büyüköztürk yönetimindeki 31 AFM 355 plakalı işçi taşıyan minibüs, kavşaktan dönen Seyhan Uyanık'ın kullandığı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.


15 kişi yaralandı

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada sürücü ile minibüsteki 15 kişi, yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü.

16 yaralının durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.





#Hatay
#kaza
#emniyet
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
1800 gün erken emeklilik şart çizelgesi oluştu! 2008 öncesi ve sonrası...