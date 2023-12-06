Hatay'da işçi servisi hafriyat kamyonuna çarptı: Çok sayıda yaralı var

Hatay'ın Erzin ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan minibüsteki sürücü ile 15 işçi, yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada sürücü ile minibüsteki 15 kişi, yaralandı.

16 yaralının durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.