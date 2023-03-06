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Hatay'da korkutan deprem: Balkondan atlayarak kaçarken yaralandı

Hatay’ın Payas ilçesinde deprem anında ikinci kattaki evinin balkonundan atlayarak kaçmaya çalışan bir kişi yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

07:24 . 6/03/2023 Pazartesi
IHA
Depreme 2. katta yakalan şahıs balkondan atlayarak kaçarken yaralandı

Depreme 2. katta yakalan şahıs balkondan atlayarak kaçarken yaralandı

İskenderun Körfezi’nde 5 kilometre derinlikte 4.5 şiddetinde Türkiye saatiyle 23.49’da meydana gelen, Hatay’ın birçok ilçesinde hissedilen depreme Payas ilçesi Karacami Mahallesi’nde yakalanan ve panikleyen, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi balkondan atlayarak evden çıkmak isterken sert zemine düşerek yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.




#Hatay
#Deprem
#Payas
#İskenderun Körfezi
1 saat önce
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Hatay'da korkutan deprem: Balkondan atlayarak kaçarken yaralandı
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