Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı: Söndürme çalışmaları sürüyor

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320 bin göçmen ülkelerine geri gönderildi

Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, 2016’dan bu yana 320 bin 172 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı. Sınırlarda ise sadece bu yıl 127 bin 256 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. 2 bin 254 göçmen kaçakçısı hakkında işlem yapıldı.