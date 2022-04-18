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HATAY

Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı: Söndürme çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Konaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere iletildi.

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Haber Merkezi AA
Hatayda ormanlık alanda yangın çıktı: Söndürme çalışmaları sürüyor
Hatay'da orman yangını.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler ile arazöz ve su tankı yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bodrum’daki orman yangını 6 saat sonunda kontrol altına alındı: 'Sabotaj ihtimali var'
FOTOĞRAF 15
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Edinilen bilgiye göre, sabah saat 5.00 civarlarından Yakaköy Mahallesi Çilek mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle bir anda büyüdü. Ormanlık alandan makilik alana ve zeytin ağaçlarına kadar sıçrayan alevler yüzlerce cam ağacını küle çevirdi.
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Yakaköy Mahallesi’nden Yalıkavak Mahallesi’ne doğru ilerleyen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri, Muğla 911 Arama kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşlar yangını söndürmek için cana başla çalıştı. Tepelik ve sığ arazide çıkan yangın bazı noktalarına itfaiye ekipleri ulaşamadı.
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Yaklaşık 6 saat süre yangına 10 arazöz, 12 itfaiye aracı, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye eri katıldı. Yangın, kontrol altına alınırken bazı bölgelerinde soğutma çalışmaları başlatıldı.
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\"Sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor\"<br><br>Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, “Geçen sene vericilerin bulunduğu alanda yangın çıkmıştı. Rüzgarın hızı yukarıda çok fazla. Şuan itibariyle büyük bir ölçüde kontrol altına alınmış görünüyor. 10 arazöz müdahale ediyor, genel itibariyle yangın kontrol altına alındı...
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Sabatoj olabileceği şüphesi üzerine duruyoruz. Bununla alakalı güvenlik birimlerimiz gerekli incelemeyi yapıyor. Eskiden kalma taş evlerin bulunduğu alana girdi yangın ama içerisinde yaşayan yok” diye konuştu.
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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Rüzgarın etkisiyle yangın, dedeler bölgesine yayıldı. Bölgesel olarak çalışmalar devam ediyor. Bu bölgede çok büyük orman varlığı yok ama değer verdiğimiz makilik alan burası. Yarımadanın tam ortasında el değmemiş bir alan” dedi
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Bodrum’daki orman yangını 6 saat sonunda kontrol altına alındı: 'Sabotaj ihtimali var'
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan orman yangını 6 saat sonunda kontrol altına alındı. 2,5 hektarlık alanın kül olduğu yangına gelen Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar "Yangında sabotaj ihtimali var" dedi.

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