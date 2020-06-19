Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Hatayda otomobil dereye uçtu 2 yaralı
HATAY

Hatay’da otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Hatay’da aşırı yağış nedeniyle yayla yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Hatay'da dereye uçan araç
Hatay'da dereye uçan araç

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kaza, Karayılan Mahallesi, Kürtül Merkezi yayla yolunda meydana geldi. Sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından içerisinde 2 kişi olduğu belirlenen 31 PCS 580 plakalı otomobil önce ağaçlara, ardından köprünün bariyerlerine çarparak yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlandı.

  • Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Muhammed Arapoğlu ve Harun Perişan adlı iki kişi jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çıkartılarak ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Kazada yaralananlar güçlükle çıkartıldı.
Abone Ol Google News
Önce vatandaş sonra kaymakamlık

Önce vatandaş sonra kaymakamlık

​Büyükada'ya gelen Ekrem İmamoğlu protesto edildi.
Müjdeyi verdi

Müjdeyi verdi

​Bakan Kasapoğlu, 'yayıncı krizi'nin çözüldüğünü açıkladı.
Bakan Pakdemirli duyurdu

Bakan Pakdemirli duyurdu

Destek ödemeleri bugün 18.00'den sonra başlıyor.
Polis ve MİT'ten ortak operasyon

Polis ve MİT'ten ortak operasyon

Kırmızı bültenle aranan terörist, Şırnak'ta yakalandı.

​Bakan Soylu açıkladı: Artık taşımaya gerek kalmayacak.
Cezası 900 lira

Cezası 900 lira

​İstanbul'da ilçeden ilçeye farklılık gösteriyordu.

81 ilde 50 bin adet için ihaleye çıkılacak.

​Sermaye Piyasası Kurulu hukuki işlem başlattı.
İşçi katili PKK

İşçi katili PKK

​PKK son 70 günde 14 işçiyi şehit etti.

​​Nenad Bjelica, Fenerbahçe hakkında konuştu.
Dünya<br>ikincisi olduk

Dünya
ikincisi olduk

Koronavirüs sonrası indirim yarışı başladı.
Gevşedik

Gevşedik

​Bilim Kurulu üyesinden maske zorunluluğu uyarısı.

Odasındaki Fatih Terim detayı gündem oldu.

Çin ve Hindistan sınırında gerilim yaşanıyor.

Rusya hava savunma sistemi Pantsir'e SİHA'lar için yeni füze ekledi.
Futbolcu musun <br>yönetici mi?

Futbolcu musun
yönetici mi?

Emre Belözoğlu'na isyan etti, sözleşmesini feshetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.