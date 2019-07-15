Gündem Hatayda terör propagandası yapan şahıs tutuklandı
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
HATAY

Hatay'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

Hatay'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde terör propagandası yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi IHA
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Tem Büro Amirliği tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi ile sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan şahısların tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, terör örgütü propagandası yapma suçundan yakalanarak gözaltına alınan Murat O. isimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasından ardından İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

  • Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

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