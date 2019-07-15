Hatay'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

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Kırgızistan'da 15 Temmuz töreni düzenlendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, yaptığı konuşmada, "Türk büyükelçilerine deniliyor ki (FETÖ'nün) bu okullarıyla ilgili konuşmayın. Konuşacağız. Bu işin şakası yok. Bu okullarda eğitimin sonu belli. Bunların var olduğu ülkelerde bu pisliği görmezden gelmek çözüm değil. Bu mesajı dünyanın her yerine vermek istiyoruz ve veriyoruz." dedi.