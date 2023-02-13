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Hatay'da üç bakanın başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı.

23:24 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Hatay'da üç bakanın başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı.

Hatay'da üç bakanın başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Hatay'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde etkisini gösteren depremler sonrası başlatılan arama, kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Akar, İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı.

Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda çalışmaların değerlendirildiği, sahadaki son durumun ele alındığı öğrenildi.



#Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı
#Hatay
#Deprem
#Hulusi Akar
#Fahrettin Koca
#Süleyman Soylu
7 dakika önce
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Hatay'da üç bakanın başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı
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