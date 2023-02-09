Hatay'da uzman çavuş iki çocuğunu depremde kaybetti

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Hatay'da uzman çavuş iki evladını depremde kaybetti
Hatay'da görevli uzman çavuş Rıfat Uzunmehmet, eşi 25 yaşındaki Hilal Nur ile çocukları 5 yaşındaki Eyüp Asaf ve 6 aylık Hira Nur Uzunmehmet, depreme uykularında yakalandı.
Depremde, ailenin oturduğu bina yıkıldı. Çifti enkaz altından sağ kurtaran ekipler, çocukların ise cansız bedenlerine ulaştı.
Anne Hilal Nur Uzunmehmet'in hastanedeki tedavisi sürerken, iki kardeş için Trabzon'un Yomra ilçesinde cenaze düzenlendi.
Yokuşlu Mahallesi'ndeki cenazeye depremden yaralı kurtulup, tedavisi sonrası taburcu edilen çocukların babası Uzman Çavuş Rıfat Uzunmehmet, İlçe Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ile çok sayıda kişi katıldı.
Cenazede taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamayan Rıfat Uzunmehmet’i silah arkadaşları da yalnız bırakmadı.
2 kardeş, öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında defnedildi.