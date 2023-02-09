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Hatay'da uzman çavuş iki çocuğunu depremde kaybetti

Hatay'da, depremde yıkılan binalarından eşi ile birlikte yaralı halde çıkarılan uzman çavuş Rıfat Uzunmehmet, enkaz altında can veren beş ve altı aylık evladına gözyaşlarıyla veda etti.

21:23 . 9/02/2023 Perşembe
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Hatay'da uzman çavuş iki evladını depremde kaybetti

Hatay'da uzman çavuş iki evladını depremde kaybetti

Hatay'da görevli uzman çavuş Rıfat Uzunmehmet, eşi 25 yaşındaki Hilal Nur ile çocukları 5 yaşındaki Eyüp Asaf ve 6 aylık Hira Nur Uzunmehmet, depreme uykularında yakalandı.

Depremde, ailenin oturduğu bina yıkıldı. Çifti enkaz altından sağ kurtaran ekipler, çocukların ise cansız bedenlerine ulaştı.

Anneleri tedavi altında

Anne Hilal Nur Uzunmehmet'in hastanedeki tedavisi sürerken, iki kardeş için Trabzon'un Yomra ilçesinde cenaze düzenlendi.

Yokuşlu Mahallesi'ndeki cenazeye depremden yaralı kurtulup, tedavisi sonrası taburcu edilen çocukların babası Uzman Çavuş Rıfat Uzunmehmet, İlçe Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ile çok sayıda kişi katıldı.

Evlatlarına veda etti

Cenazede taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamayan Rıfat Uzunmehmet’i silah arkadaşları da yalnız bırakmadı.

2 kardeş, öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında defnedildi.



#Hatay
#Uzman çavuş
#deprem
1 saat önce
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Hatay'da uzman çavuş iki çocuğunu depremde kaybetti
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