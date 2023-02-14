Hatay'daki depremde TOKİ evlerinde taş bile yerinden oynamadı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen deprem sonrasında binlerce ev enkaza döndü.

Depremin ardından arama kurtarma çalışmları devam ederken mucizeler yaşanıyor.

Bunun yanı sıra evlerine girmeye korkan vatandaşlar için hız kesmeden hasar tespit çalışmaları sürüyor.

TOKİ evleri sağlam kaldı

Büyük yıkımdan etkilenen bir kent de Antakya oldu.

Bölgede merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Altınözü ilçesindeki TOKİ evlerinin, sarsıntıdan etkilenmediği görüldü.

"Binalarımızda en ufak çatlak dahi yok"

Binalarda hiçbir çatlağın olmadığını ve vatandaşların sıkıntı yaşamadığına vurgu yapan Altınözü TOKİ yöneticisi Mehmet Tuzluoğlu şu ifadeleri kullandı:

Önceki gün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 3 tane mühendis geldi. Tüm binaları gezerek tespit yaptılar ve hasar kaydı olmadığına dair bize rapor verdiler. Çok şükür bizim hiçbir sıkıntımız yok. Binalarımızda en ufak çatlak dahi yok. Zeminimiz de çok güçlü.

"19 blok 384 daire var"

TOKİ evlerinin inşaatında da çalıştığını ifade eden Tuzluoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

Altınözü’nde can kaybımız yok ama Antakya il merkezimiz çok kötü. Burada 19 blok 384 daire var. Hiçbir dairemizde sıkıntı yok. Burası 2020 yılında oturulmaya başlandı. Buranın inşaatında da çalıştık, beton ve demirlerimiz çok iyi. Biz de TOKİ’nin bu kadar kıymetli, değerli ve sağlam olacağını düşünmemiştik. TOKİ evlerine en yüksek puanı veririm.







