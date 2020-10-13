Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Dünya

Pandemi sonrası ülkeler buğday stoklama yarışına girdi: Çin stokların yarısını elinde bulunduruyor

Koronavirüs salgını sonrası birçok ülke buğday stoklamaya başladı. Buğdayın stratejik bir ürün olduğunu belirten uzmanlar "Pandemi sonrası dönemde birçok ülke, kendi stoklarını güçlendirmek yönünde bir hareketlilik gerçekleştirdi. Sektörümüzün kapasitesinin yüksek olması ve anında reaksiyon sağlamış olması önemli bir etkendir. Pandemi sonrasında halen pandemi öncesine göre perakende tarafında yüksek bir tüketim görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.