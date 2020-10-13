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Gündem Hataydaki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
HATAY

Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili yeni gelişme: Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan, Arsuz ve İskenderun ilçelerine sıçrayan orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.
Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan, Arsuz ve İskenderun ilçelerine sıçrayan orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Hatay’ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar E.K. ve H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma dosyası hakkında “gizlilik kararı” alındığı öğrenildi.


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Ormanları PKK yakıyor
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Ormanları PKK yakıyor

PKK'lı teröristlerin Hatay'daki ormanları ateşe verdikleri iddia edilen görüntüler
OYNAT 00:35
PKK'lı teröristlerin Hatay'daki ormanları ateşe verdikleri iddia edilen görüntüler
Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Kentin birçok noktasına yayılan yangınları, PKK terör örgütüne mensup “Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adlı terör oluşumu üstlendi. Sosyal medyada vatandaşlar PKK terör örgütüne lanet yağdırırken, paylaşılan bir videoda PKK'lı teröristlerin ormanları ateşe verdikleri ana ilişkin görüntüler yer aldı.

Hatay’daki orman yangınında mezarlıklar da zarar gördü
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Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, 9 Ekim Cuma günü saat 10.30 sıralarında başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçradı.
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2 gün boyunca havadan ve karadan müdahale edilen, orman ve itfaiye ekiplerine vatandaşların da destek verdiği yangın, cumartesi günü akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi.
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Yangında, Belen ilçesine bağlı Fatih, Arsuz ilçesine bağlı Cumhuriyet ve Nergizlik Mahalleleri'nde bulunan mezarlıklar da zarar gördü. Yakınları tarafından mezar başlarına dikilen çok sayıda ağaç ve çiçek kül olurken, şehitlikteki bazı mezarlarda da hasar meydana geldi.
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Nergizlik Mahallesi Mezarlığı'nda annesinin mezarı yanan Ali Gök, mezara giderek yeniden ağaç dikti. Büyük afet yaşadıklarını dile getiren Gök, üzüntü duyduklarını anlattı.
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Yangının kontrol alınmasından sonra hemen mezarlığa gelerek, buradan yatan yakınlarını ziyaret ettiğini söyleyen Gök, Yeniden ağaç ekiyoruz, suluyoruz. Yeniden yeşermesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Doğamızı bu hale getirenleri Allah kahrı perişan etsin. Bir ağaç yetiştirmek kaç sene alıyor? Çok acı bir manzara” dedi.
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Oturdukları evi çok zor şekilde yangından koruduklarını söyleyen Emine Korkmaz da kızıyla beraber eşinin mezarına geldiklerini ve gördükleri manzara karşısında duygulandıklarını belirtti.
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Can kaybı yaşanmadığı için şükrettiklerini belirten Korkmaz, Allah gençlerimizi korusun, çoluk çocuğumuzu korusun. Allah beterinden korusun” diye konuştu.
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Ailesinin mezarlığını ziyaret etmeye geldiği söyleyen Ahmet Palta ise Duygularım çok kötü. Bu işi yapan kim olursa olsun, bunu yapanların insanlıkla alakası olmaz, insan da olmaz” dedi.
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Hatay’daki orman yangınında mezarlıklar da zarar gördü
Title
Hatay’daki orman yangınında mezarlıklar da zarar gördü
Title
Hatay’daki orman yangınında mezarlıklar da zarar gördü
Hatay’daki orman yangınında mezarlıklar da zarar gördü
Hatay'da 9 Ekim'de başlayan, havadan ve karadan ekiplerin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği müdahaleler sonucu iki gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangını, Belen ve Arsuz ilçelerine bağlı birçok mahalle mezarlığına da hasar verdi.


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