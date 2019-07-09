Gündem Hataydaki otomobil patlamasıyla ilgili 5 kişiye daha gözaltı
HATAY

Hatay'daki otomobil patlamasıyla ilgili 5 kişiye daha gözaltı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen patlamayla ilgili 5 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 21’e yükseldi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 zanlı adliyeye sevk edilirken, patlamayla ilgisi bulunmadığı belirlenen 8 Suriyeli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haber Merkezi AA
Reyhanlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti
Reyhanlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.

İlçede, 5 Temmuz’da meydana gelen patlamaya ilişkin 16 kişiyi gözaltına alan polis, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde yaptığı çalışamalar sonucunda 5 şüpheliyi daha yakaladı.

Gözaltı sayısının 21’e yükselmesinin ardından, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 6’sı adliyeye sevk edildi.

Zanlılar arasındaki 8 Suriyeli ise olayla ilişkisi bulunmadığı gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hatay'daki patlamayla ilgili 16 gözaltı
GÜNDEM
Hatay'daki patlamayla ilgili 16 gözaltı
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