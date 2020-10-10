Hatay'daki yangında 542 kişi tahliye edildi

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangına ilişkin AFAD'dan açıklama geldi.

Yangına yönelik kurumdan yapılan açıklama şöyle;

Hatay ilinde devam eden yangına müdahale çalışmaları kapsamında, AFAD ekipleri tarafından şu ana kadar 542 kişi tahliye edildi. Tahliyesi gerçekleştirilen 542 kişi, kontrollü bir şekilde, evlerine yerleştirildi.

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Bölgede 524 personel ile 2 uçak, 4 helikopter, 70 arazöz, 20 su tankeri, 5 dozer ve iş makineleri görev yapıyor.

Tarım ve Orman Bölge Mdr., AFAD, İtfaiye, Sağlık, Jandarma ekipleri ile STK ve gönüllüler, söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli.

BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEDE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkıp, İskenderun ve Arsuz ilçelerine yayılan yangını söndürme çalışmalarını incelemek için kente geldi.

Yangının boyutunu havadan helikopterle gören Bakan Pakdemirli, bir okulun bahçesine iniş yaptı. Bölgede bekletilen araca binen Bakan Pakdemirli, alanı incelemek için yola çıktı. Bakan Pakdemirli'nin ilerleyen saatlerde yangınla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

OYNAT 00:59 Orman yangını büyüyor: Vatandaşın panik halinde alevlerden kaçışı kamerada Hatay'da dün çıkan ve halen devam eden iki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Belen ve Arsuz ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. BiP'te paylaş

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