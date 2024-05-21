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Hatay'ın iki ilçesinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hatay'ın Antakya ve Altınözü ilçelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılacak.

09:41 - 21/05/2024 Tuesday
Güncelleme: 09:42 - 21/05/2024 Tuesday
AA
Resmi Gazete
Resmi Gazete

Hatay'ın Antakya ve Altınözü ilçelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılması kararlaştırıldı.


Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 8, Altınözü ilçesinde 6 mahallede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması gerçekleştirilecek.


Öte yandan Cumhurbaşkanı Kararı'yla Kastamonu'nun İhsangazi ilçesindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.


Karara göre, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.



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