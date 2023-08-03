Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

Foto/arşiv
AFAD verilerine göre Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 07.15’te meydana gelen deprem yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
#Hatay
#Samandağ
#Deprem
1 saat önce
Foto/arşiv
AFAD verilerine göre Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 07.15’te meydana gelen deprem yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
Datça açıklarında ve Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4,3 ve 3,9 büyüklüğündeki iki depremin ardından bir sarsıntı da Malatya'da meydana geldi. AFAD verilerine göre, Pütürge ilçesinde saat 7.56'da 4.3 büyüklüğünde ve yerin 7.04 km derinliğinde deprem meydana geldi.
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