Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında ve Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4,3 ve 3,9 büyüklüğündeki iki depremin ardından bir sarsıntı da Malatya'da meydana geldi. AFAD verilerine göre, Pütürge ilçesinde saat 7.56'da 4.3 büyüklüğünde ve yerin 7.04 km derinliğinde deprem meydana geldi.