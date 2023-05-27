Hataylı depremzededen linçlere yanıt: Biz bunları hak etmedik

Asrın felaketini yaşayan deprem bölgesinde yaralar sarılıyor. Ancak hayata yeniden tutunmaya başlayan depremzedeler, her ne kadar acılarını bastırmaya çalışsa da 14 Mayıs seçim sonuçları üzerinden kendilerine yöneltilen linç ve hakaretlerden büyük üzüntü duyuyor.





'Biz bunları hak etmedik'





Şerife Sarsar





“Allah kimseye o günü yaşatmasın” diyen 65 yaşındaki Hataylı Şerife Sarsar, “O günü hiç unutamıyorum. Allah bir daha göstermesin. Biz bu acıları yaşarken seçim üzerinden hakaret ediyorlar. Yazıklar olsun. Hepimiz ülkemizi, Türkiye’yi seviyoruz. Ne olursa olsun, kimden olursa olsun. İster CHP’li ister AK Partili fark etmez, hepimiz kardeşiz. Ne yapabiliriz? Onları kınıyoruz, Allah’a havale ettik. Bizi vuran deprem onları da vuramaz mı? Yazık, biz hak etmedik bunları. Hatay olsun, İstanbul olsun ya da Adıyaman-Giresun olsun fark etmez. Nerede acı yaşanırsa hepimizin canı yanar. Recep Tayyip Erdoğan, bizim babamız, oğlumuz, kardeşimiz ve her şeyimiz. Milletçe onu çok seviyoruz. Adaletli biri o. Her türlü hizmeti yaptı bize. Allah bize böyle bir lider verdi, başka ne isteriz. Başımızdan eksik olmasın” diye konuştu.





'Bir şişe suyu başımıza kakanlar oldu'





65 yaşındaki Suna Atalay, “Biz medeniyetler şehrinde doğduk, medeni insanlar gibi yaşadık. Müslümanı, Yahudisi, Hristiyan’ı hepimiz bir yaşıyoruz. Kız aldık, kız verdik. Torun sahibi olduk. Hep iç içe olduk. Kardeş olduk. Yardımsever, misafirperver gözü gönlü tok insanlarız. Bizi inciten bir felaket yaşadık. Allah’ın bir takdiri. 500 yılda bir olan depremi atlattık. Allah’tan geldi, isyan etmedik. Kaybımız çok oldu. Eş, dost, akrabalardan 150 kişiyi kaybettim. 65 yaşındayım, çocukluğum, gençliğim, yaşlılığım, memuriyetim, çalışmalarım ve hayallerim hep bu şehirdi. Üzülmedim, biz küllerimizden doğmayı bilen insanlarız. Ama bizi üzen; gönderdikleri bir bardak çayı, bir şişe suyu, gıdayı, yardımı başımıza kakanlar oldu. Almanya’dan biri çıktı bize hakaretler etti. Sonra da özür dilemiş. Asla kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.





'Ayıp, onurumuzla oynamayın'









Atalay, “Ben Türkiye vatandaşıysam, benim oyuma ve fikrime kimsenin karışmaya hakkı yok. Ben istediğime oyumu veririm. Atatürk yalnızca CHP’liler için Kurtuluş Savaşı’nı başlatmadı. Atatürk’ün yanında CHP’liler olmadı sadece, bizim dedelerimiz, ceddimiz de gitti. Kimse benim ceddime küfür edemez. Keşke Kılıçdaroğlu çıkıp da bizden özür dileseydi. Ayıp ya onurumuzla oynamayın. Bunları söyleyenlerin başına bu felaket gelseydi, evimizin anahtarını onlara verir, çadıra biz girerdik” diye kaydetti.



