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Hataylı şairden deprem bölgesi için kitap kampanyası: Çocuklar okusun diye

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay İskenderun'da sosyal medya üzerinden başlatılan bağış kampanyasında toplanan kitaplar, afetzede öğrencilere dağıtıldı. Projeyi başlatan, Hatay Şairler Yazarlar Derneği İskenderun Temsilcisi Eşref Azğın Türkeri, "Çocuklarımız okusunlar, eğitimden geri kalmasınlar, ilimle irfanla büyüsünler diye kitap dağıtıyoruz" dedi.

18:15 . 3/04/2023 Pazartesi
AA
Hatay İskenderun'da sosyal medya üzerinden başlatılan bağış kampanyasında toplanan kitaplar, afetzede öğrencilere dağıtıldı.

Hatay İskenderun'da sosyal medya üzerinden başlatılan bağış kampanyasında toplanan kitaplar, afetzede öğrencilere dağıtıldı.

İlkokul 1. sınıfa giden torununun, depremzede çocukların kitapsız kaldığı sözlerinden etkilenen Hatay Şairler Yazarlar Derneği İskenderun Temsilcisi ve şair Eşref Azğın Türkeri, sosyal medyada "
Çocuklar Okusun Diye
" ismiyle kitap bağış kampanyası düzenledi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen kitaplar, Kütüphaneler Haftası kapsamında 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Belen ilçesinde çeşitli yaştan öğrencilere armağan edildi.

Türkeri, afet bölgesinde yaşamsal ihtiyaçların öneminden dolayı kitapların ikinci planda kaldığını belirtti.

Deprem nedeniyle çok büyük acılar yaşandığını anımsatan Türkeri,
"Bir dakika içerisinde her şeyimiz yok oldu. Bu badireyi tabii ki el birliği ile atlatmamız gerekiyor
." dedi.
Türkeri, Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Türkiye'nin dört bir yanından duyarlı insanların kitap yolladığını aktararak, "
Biz de çocuklarımız okusunlar, eğitimden geri kalmasınlar, ilimle irfanla büyüsünler diye kitap dağıtıyoruz
." diye konuştu.

Diğer ilçelere de ulaşmayı hedefliyorlar

İlk olarak memleketi Belen'den başlayarak çadır kentleri ve sınıfları gezdiğini anlatan Türkeri, yetkililerle koordinasyon içerisinde çocukların kitaplarla buluşmasını sağlamayı istediklerini kaydetti.

  • Türkeri, Hatay'ın diğer ilçelerine ulaşmayı istediklerini dile getirerek, bunun için duyarlı vatandaşlara kitap bağışı yapma çağrısında bulundu.
Şair Rifat Kara da bu yöndeki kampanyaların arttırılması gerektiğini vurgulayarak, "İ
nşallah daha başarılı olacağız. Çocuklarımızı sevindiriyoruz. Okumak çok önemli. Kutsal kitabımızın da ilk emri 'oku' diye başlıyor.
" ifadesini kullandı.

Kitap dağıtımına Belen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu ve Belen Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Önder de katıldı.


Depremzede çocuklar fırçalarıyla çadır kenti renklendiriyor
Depremzede çocuklar fırçalarıyla çadır kenti renklendiriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kurulan çadır kentte, çocukların resimleriyle renklendirdiği "sanat sokağı" oluşturuldu. Kahta'da, depremzede çocukların kötü anıları geride bırakmaları için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda İzmir'den gelen gönüllü ressam Nur Aydın Evrensel öncülüğünde çocuklar, çadır kentte oluşturulan sanat sokağındaki panolara resim çiziyor. Yaklaşık 20 metrelik panolara hayal dünyalarını yansıtan çocuklar, hem eğleniyor hem de bulundukları ortama renk katıyor. Çocuklarla sanat sokağı oluşturduklarını aktaran Evrensel, "Buradaki amaç belli bir alanı sanat sokağına dönüştürmek. Buraya girdiklerinde kendilerini iyi hissetsinler, renkli duvarlar görsünler istiyorum. Kendi yaptıkları işlerin olması, onların çok daha duyarlı olmalarını sağlayacak." dedi. Evrensel, ortaya güzel bir görüntü çıkarmak istediklerini belirterek, "Biraz da bu yıkıntı ve grilikten uzaklaşalım istedim. Buralar, onların dünyasıyla renklensin istedim. Tamamen onların zihniyle renkleniyor. Onlar da eminim çok sevecek. Önce biz ana hatları çizdik. Sonra fırçaları verdik. Kendileri istedikleri gibi boyuyorlar, çok iyi geliyor. Bugün buradan hiç ayrılmadılar. Bir boya, bir renk görmek, onlar için farklı anlamlar içeriyor." diye konuştu.


#Deprem
#Hatay
#Kitap Kampanyası
#Depremzede çocuklar
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