Hataylı şairden deprem bölgesi için kitap kampanyası: Çocuklar okusun diye

Hatay İskenderun'da sosyal medya üzerinden başlatılan bağış kampanyasında toplanan kitaplar, afetzede öğrencilere dağıtıldı.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen kitaplar, Kütüphaneler Haftası kapsamında 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Belen ilçesinde çeşitli yaştan öğrencilere armağan edildi.
Türkeri, afet bölgesinde yaşamsal ihtiyaçların öneminden dolayı kitapların ikinci planda kaldığını belirtti.
Diğer ilçelere de ulaşmayı hedefliyorlar
İlk olarak memleketi Belen'den başlayarak çadır kentleri ve sınıfları gezdiğini anlatan Türkeri, yetkililerle koordinasyon içerisinde çocukların kitaplarla buluşmasını sağlamayı istediklerini kaydetti.
- Türkeri, Hatay'ın diğer ilçelerine ulaşmayı istediklerini dile getirerek, bunun için duyarlı vatandaşlara kitap bağışı yapma çağrısında bulundu.
Kitap dağıtımına Belen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu ve Belen Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Önder de katıldı.