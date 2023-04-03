Hataylı şairden deprem bölgesi için kitap kampanyası: Çocuklar okusun diye

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kurulan çadır kentte, çocukların resimleriyle renklendirdiği "sanat sokağı" oluşturuldu. Kahta'da, depremzede çocukların kötü anıları geride bırakmaları için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda İzmir'den gelen gönüllü ressam Nur Aydın Evrensel öncülüğünde çocuklar, çadır kentte oluşturulan sanat sokağındaki panolara resim çiziyor. Yaklaşık 20 metrelik panolara hayal dünyalarını yansıtan çocuklar, hem eğleniyor hem de bulundukları ortama renk katıyor. Çocuklarla sanat sokağı oluşturduklarını aktaran Evrensel, "Buradaki amaç belli bir alanı sanat sokağına dönüştürmek. Buraya girdiklerinde kendilerini iyi hissetsinler, renkli duvarlar görsünler istiyorum. Kendi yaptıkları işlerin olması, onların çok daha duyarlı olmalarını sağlayacak." dedi. Evrensel, ortaya güzel bir görüntü çıkarmak istediklerini belirterek, "Biraz da bu yıkıntı ve grilikten uzaklaşalım istedim. Buralar, onların dünyasıyla renklensin istedim. Tamamen onların zihniyle renkleniyor. Onlar da eminim çok sevecek. Önce biz ana hatları çizdik. Sonra fırçaları verdik. Kendileri istedikleri gibi boyuyorlar, çok iyi geliyor. Bugün buradan hiç ayrılmadılar. Bir boya, bir renk görmek, onlar için farklı anlamlar içeriyor." diye konuştu.