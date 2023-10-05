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Hataylı şehide eşinden yürek yakan veda: Peygamberimize komşu ol inşallah

Gaziantep’te şüpheli motosiklet kovalamacası sırasında tek taraflı trafik kazası sonucu şehit olan motorize yunus polisi Emirhan Şimşek, memleketi Hatay’da gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Hatice Şimşek, kızı Ömür ile birlikte eşinin tabutuna sarılarak, “Seni çok seviyorum. İyi ki, evlenmişiz, alnını hiçbir zaman yere değdirmeyeceğim. Kızımıza da hem ana hem baba olacağım. Ruhun şad olsun şehidim. Peygamberimize komşu ol inşallah” dedi.

Seren Som
17:52 . 5/10/2023 Perşembe
IHA
Hatice Şimşek, kızı Ömür ile birlikte eşinin tabutuna sarıldı.

Hatice Şimşek, kızı Ömür ile birlikte eşinin tabutuna sarıldı.

Gaziantep’te Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde yapılan törenin ardından naaşı Hatay’a kara yoluyla getirilen şehit Emirhan Şimşek’in cenaze töreni, memleketi Belen’de Tosyalı Cami avlusunda yapıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı; törene katılan şehidin eşi Hatice, baba Salih ve anne Güllü Şimşek’e başsağlığı diledi.


'Senin alnını hiçbir zaman yere değdirmeyeceğim'

Gaziantep’ten cenazeyle birlikte gelen mesai arkadaşları cami avlusunda şehidin ay yıldızlı naaşının etrafında toplanarak dua etti.

Hatice Şimşek, kızı Ömür ile birlikte eşinin tabutuna sarılarak,
“Seni çok seviyorum. İyi ki, evlenmişiz, alnını hiçbir zaman yere değdirmeyeceğim. Kızımıza da hem ana hem baba olacağım. Ruhun şad olsun şehidim. Peygamberimize komşu ol inşallah”
dedi.
  • İl Müftü Yardımcısı Abdullah Sertoğulları tarafından kılınan şehit cenaze namazının ardından, şehit Emirhan Şimşek’in ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu Gaziantep’ten cenazeyle gelen yunus polisi ekiplerinin omzunda cenaze aracına kadar götürüldü. Gözyaşları ve dualar eşliğinde Karaağaç Asri Mezarlığı’ndaki İskenderun Şehitliği’nde toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, 39. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun ve Belen İlçe Emniyet Müdürleri, mülki amirler, şehidin ailesi, mesai arkadaşları ile kalabalık cemaat topluluğu katıldı.




#Şehit
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#Gaziantep
34 dakika önce
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