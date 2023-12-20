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Sosyal medyada gündem olan hatıra 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için Darphane'den açıklama geldi

5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefi 'Mustafa Kemal'e benzemediği gerekçesiyle sosyal medyada gündem olmuştu. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yetkilileri, sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında yer alan “5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği” iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

11:46 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:58 - 20/12/2023 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yetkilileri, sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında yer alan
"5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği" i
ddialarının doğru olmadığını, kamuoyunu yanıltmak amacıyla para üzerindeki rölyef ile oynanarak algı çalışmaları yapıldığını bildirdi.

"Resim gerçeği yansıtmamaktadır"


Yapılan açıklamada,
"Kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır. İddia ve yorumlar tamamen asılsız olup paylaşılan resim gerçeği yansıtmamaktadır."
ifadeleri kullanıldı.

5 liralık madeni paralar görüntülendi


Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılan ve dolaşıma giren 5 liralık hatıra paralar Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde görüntülendi.


Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ"e göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirlenen 5 liralık madeni hatıra paralar 100 milyonla sınırlı olmak kaydıyla basılarak tedavüle sokuldu.



Çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlenen paraların ön yüz desenine, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.



Ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında "2023" ibaresi bulunuyor.


Arka yüz deseninde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi, altta Cumhuriyet'in 100. yılı logosu ve çevrede "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer alıyor.



#Darphane
#Atatürk
#rölyef
#5 lira
44 dakika önce
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