Gündem Meteorolojiden Samsun ve Ordu için yağış uyarısı
ORDU SAMSUN

Meteorolojiden Samsun ve Ordu için yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerinde, Ordu ve Samsun için gök gürültülü şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi İHA
Hava durumu tahminleri! Meteorolojiden Samsun ve Ordu için yağış uyarısı!
Meteorolojiden bazı illere uyarı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerIendirmelere göre, yarın (cumartesi) ilk saatlerden itibaren Ordu, çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Samsun'un doğu ilçelerinde (Salıpazarı, Terme) kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

5 günlük Samsun hava durumu

5 günlük Ordu hava durumu

Abone Ol Google News
Vodafone Parkta ikinci gol

Vodafone Park'ta ikinci gol

​Son şampiyon Beşiktaş, açılış maçında Rizespor'u konuk ediyor.
En acı veda

En acı veda

​Şehidi, ablası üniformasıyla nişanlısı beresiyle uğurladı.
Birleşmiş Milletlerden Talibana çağrı: Durum kontrolden çıktı saldırılara son ver

Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinde son durum.

Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

Deniz çamur doldu

Deniz çamur doldu

Sel suları Abana sahilini kahverengiye boyadı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu, Bartın ve Sinop'un afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.