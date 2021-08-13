Meteorolojiden Samsun ve Ordu için yağış uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerIendirmelere göre, yarın (cumartesi) ilk saatlerden itibaren Ordu, çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Samsun'un doğu ilçelerinde (Salıpazarı, Terme) kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

5 günlük Samsun hava durumu

5 günlük Ordu hava durumu