Gündem Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar açıklandı

Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 8 sanık "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağrılaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
Hava Harp Okulu
Hava Harp Okulu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada, 8 sanık "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı .

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, mahkeme başkanı Akın Gürlek, kararı okudu.

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Mahkeme heyeti, 15 Temmuz'da sözde atama listesinde ''İstanbul TRT Müdürü'' olarak geçen eski Albay Hüseyin Ergezen'e "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis hapis cezası verdi.

Ergezen hakkında ayrıca, "Hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 16 yıl hapis cezası veren mahkeme, TRT Genel Müdürlüğüne ait kamu binasına yönelik "cebir ve şiddet kullanarak gece vakti iş yeri dokunulmazlığının ihlal etme" suçundan da 9 yıl olmak üzere sanığın toplamda 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Darbe girişimi sırasında İstanbul Valisini derdest etme planını organize eden eski Albay Süleyman Demirci ve Hava Harp Okulu'nun darbe girişimi eylem ve faaliyetleri ile yapılan görevlendirmelerini koordine eden eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık'ın yanı sıra sanıklar eski Kurmay Binbaşı Mustafa Serbest, eski Üsteğmen İsa Pek, eski Binbaşı Ümit Lütfi Altıntakan, eski Üsteğmen Sercan Özdemir ve eski Albay Ali Başaran da "Anayasayı ihlal etme’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TRT binasını basan hain de yakalandı
OYNAT 00:16
TRT binasını basan hain de yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında TRT binasını basan ve olay yerinden firar eden Yüzbaşı Metin Mustafa Ateşoğlu yakalandı. Alınan bilgiye göre, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip, 15 Temmuz darbe girişiminde TRT binasını Albay Hüseyin Ergezen'le bastıktan sonra firar eden Ateşoğlu'nun Hava Harp Okulu yakınlarında olduğunu tespit etti. Söz konusu bölgeye giden ekip, Ateşoğlu'nu yakalayarak gözaltına aldı. Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Ateşoğlu, buradaki işlemlerinin ardından, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

8 sanığın cezasında indirim uygulanmadı

Mahkeme, bu sanıkların cezalarında indirim uygulamadı.

Diğer sanıklardan, Muhammed Ali Üstün, Mücahit Erken, Numan Ünaldı, Mustafa Aktaş, Mehmet Yılmaz, Burak Arı'ya önce "Anayasayı ihlal etme"’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, suçun işlenmesinden sonraki tutum ve davranışlarını lehlerine takdiri indirimi nedeni sayarak bu sanıkların cezalarını müebbet hapse çevirdi.

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