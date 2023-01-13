Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk T-70 tipi helikopter teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Genel Maksat Helikopteri Tedariki Projesi kapsamında ilk T-70 tipi helikopterin Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiği bildirildi.
Teslimata ilişkin görüntüler, Bakanlığa ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Genel Maksat Helikopteri Tedariki Projesi kapsamında ilk T-70 tipi helikopterin Hv.K.K.lığına teslim töreni TUSAŞ tesislerinde icra edildi. Teslim alınan helikopter görev yapacağı 3’üncü Ana Jet Üs K.lığında (Konya) havacılık geleneği olan su takı töreni ile karşılandı.#MSB pic.twitter.com/GisnllFftm
Genel Maksat Helikopteri Tedariki Projesi kapsamında ilk T-70 tipi helikopterin Hv.K.K.lığına teslim töreni TUSAŞ tesislerinde icra edildi. Teslim alınan helikopter görev yapacağı 3’üncü Ana Jet Üs K.lığında (Konya) havacılık geleneği olan su takı töreni ile karşılandı.#MSB pic.twitter.com/GisnllFftm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2023
Paylaşımda, teslim töreninin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde icra edildiği ve teslim alınan helikopterin görev yapacağı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında su takı töreniyle karşılandığı duyuruldu.