Gündem Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk T-70 tipi helikopter teslim edildi
ANKARA

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk T-70 tipi helikopter teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Genel Maksat Tedariki Projesi kapsamında ilk T-70 tipi helikopterin Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı. Teslimata ilişkin görüntüler, Bakanlığa ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Haber Merkezi AA
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk T-70 tipi helikopter teslim edildi
T-70 helikopteri

Milli Savunma Bakanlığınca, Genel Maksat Helikopteri Tedariki Projesi kapsamında ilk T-70 tipi helikopterin Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiği bildirildi.

Teslimata ilişkin görüntüler, Bakanlığa ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımda, teslim töreninin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde icra edildiği ve teslim alınan helikopterin görev yapacağı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında su takı töreniyle karşılandığı duyuruldu.

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