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Hava Kuvvetleri Pençe-Kilit bölgesinde iki teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Pençe-Kilit bölgesinde yürütülen operasyonlar neticesinde Hava Kuvvetlerimizin 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

11:54 . 9/06/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Paylaşımda, ''Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor! Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek'' ifadeleri kullanıldı.


#Hava Kuvvetleri
#Pençe-Kilit
#terörist
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