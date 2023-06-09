Hava Kuvvetleri Pençe-Kilit bölgesinde iki teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor! Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek.… pic.twitter.com/5I4xYHC2i0

Paylaşımda, ''Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor! Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek'' ifadeleri kullanıldı.