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Havalar ısınınca İstanbul'da yeni sorun baş gösterdi: Bazı metrobüslerin klimalarının çalışmaması tepki çekiyor

İstanbul'da günde yaklaşık 1 milyon yolcu taşınması nedeniyle kentin ulaşım ağında çok önemli yere sahip metrobüslerde çalışmayan ya da yetersiz soğutma yapan klimalar vatandaşların tepkisini çekiyor.

19:18 . 12/07/2023 Çarşamba
AA
İstanbul'da bazı metrobüslerin klimalarının çalışmaması tepki çekiyor.

İstanbul'da bazı metrobüslerin klimalarının çalışmaması tepki çekiyor.

Megakentte her gün yaklaşık 1 milyon kişi işe, okula ya da seyahat için bir yere giderken şehrin ulaşım ağının bir parçası olan metrobüsleri kullanıyor.

Bu toplu ulaşım aracını tercih eden birçok vatandaş son zamanlarda klimaların çalışmadığından şikayet ediyor. Bu durumun kendilerini çok zorladığını belirten vatandaşlar, yaz koşullarında metrobüslerin havasız ve içerisinde durulamayacak kadar sıcak olması nedeniyle yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını bekliyor.

Kliması çalışmayan veya yeterli soğutma yapmayan araçlarda bazı yolcuların ellerindeki yelpaze ve gazetelerle kendilerini serinletmeye çalıştıkları bazılarının ise terlerini peçete ya da kıyafetleriyle sildikleri görülüyor.

Vatandalardan Necdet Kaynak, bu sorunu gidermeleri için yetkililere çağrıda bulundu.

Yıllardır metrobüs kullandığını dile getiren Kaynak,
"Son zamanlarda klimaların çalışmaması ve üst geçitlerdeki asansörlerin arızalanması sorunu ne zaman bitecek? Sadece bir defa değil, çoğu zaman kliması çalışmayan metrobüse denk geliyoruz."
dedi.

"Bu şekilde yolculuk yapmak çok zor"

İsmail Öger ise araçlardaki klima sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek
, "Kliması çalışmayan metrobüslere acil müdahale edilmeli. Havalar çok sıcak. Bu şekilde yolculuk yapmak çok zor."
diye konuştu.

Başka bir yolcu da günümüz şartlarında metropol olan İstanbul'da bu tür sorunların yaşanmasının çok üzücü olduğunu kaydetti.


İBB meclisinde sinek ve sergi eleştirisi: İki üç yıldır İstanbul'da hiç olmadığı kadar sinek şikayeti var
İBB meclisinde sinek ve sergi eleştirisi: İki üç yıldır İstanbul'da hiç olmadığı kadar sinek şikayeti var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis toplantısında konuşan MHP Grup Başkan Vekili Volkan Yılmaz, "2-3 yıldır İstanbul'da hiç olmadığı kadar sinek şikayeti var. Bizim vatandaşa hizmet verdiğimiz numaralar, telefonlar gelen şikayetlerin neredeyse yüzde 70'i sivrisinek ve sinekle ilgili şikayetler" dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu ise "Ekrem İmamoğlu'nun gündeminde İstanbul yok. O başka hayallerin peşinde. Bu iş bilmezliğin, bu beceriksizliğin sadece ve sadece size zararı olmayacak, İstanbul'a olacak, bizim çocuklarımızın geleceğine olacak. Bu kadim kültürü olan, bu şehre olacak diye her gün söyledik" diye konuştu.


#İstanbul
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#yolcu
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