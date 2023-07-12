Havalar ısınınca İstanbul'da yeni sorun baş gösterdi: Bazı metrobüslerin klimalarının çalışmaması tepki çekiyor

İstanbul'da bazı metrobüslerin klimalarının çalışmaması tepki çekiyor.
Megakentte her gün yaklaşık 1 milyon kişi işe, okula ya da seyahat için bir yere giderken şehrin ulaşım ağının bir parçası olan metrobüsleri kullanıyor.
Bu toplu ulaşım aracını tercih eden birçok vatandaş son zamanlarda klimaların çalışmadığından şikayet ediyor. Bu durumun kendilerini çok zorladığını belirten vatandaşlar, yaz koşullarında metrobüslerin havasız ve içerisinde durulamayacak kadar sıcak olması nedeniyle yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını bekliyor.
Vatandalardan Necdet Kaynak, bu sorunu gidermeleri için yetkililere çağrıda bulundu.
"Bu şekilde yolculuk yapmak çok zor"
Başka bir yolcu da günümüz şartlarında metropol olan İstanbul'da bu tür sorunların yaşanmasının çok üzücü olduğunu kaydetti.