Havza’da selden geri kalan

Samsun’da etkili olan sağanak Havza'da afete yol açtı. Önceki dün Havza ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış Hacı Osman Deresi’ni taşırdı. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, bazı iş yerleri ve evlerde maddi hasar oluştu.

Selin izleri dün sabah saatlerinde net şekilde görüldü. Sel nedeniyle çok sayıda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çamur ve balçıkla kaplanan dükkanlarda esnaf sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik çalışmalarına başladı. Kullanılamaz hale gelen iş yerlerinde zarar tespit çalışmaları sürerken, vatandaşlar yaşanan felaketin şokunu yaşamaya devam ediyor. Sel sularının sürüklediği araçların çamura gömüldüğü, bazı otomobillerin ise devrilerek hurdaya döndüğü dikkat çekti. Bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından su tahliye ve temizlik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Can kaybının yaşanmaması en büyük teselli olurken, yaşanan sel felaketi sonrasında bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.