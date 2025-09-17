Hayat Holding’den üst düzey atama: Kastamonu Entegre Genel Müdürü Prof. Dr. Davut Kavranoğlu oldu

Yeni Şafak
17:0617/09/2025, Çarşamba
Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Hayat Holding Ağaç Grubu Başkanı ve Kastamonu Entegre Genel Müdürü Olarak atandı.
Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Hayat Holding Ağaç Grubu Başkanı ve Kastamonu Entegre Genel Müdürü Olarak atandı.

Hayat Holding, Ağaç Grubu Başkanlığı ve Kastamonu Entegre Genel Müdürlüğü görevlerine Prof. Dr. Davut Kavranoğlu’nun atandığını duyurdu. Kariyeri boyunca akademi, kamu yönetimi, özel sektör ve girişimcilik alanlarında üst düzey görevlerde bulunan Prof. Dr. Kavranoğlu; farklı alanlardaki uzun yıllara dayanan birikimiyle Hayat Holding’in ağaç grubu alanındaki yatırımlarına yön verecek ve ahşap bazlı panel sektörünün global markası Kastamonu Entegre’ye liderlik edecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Prof. Dr. Kavranoğlu, akademik kariyerine ABD’de devam etti. 1986 yılında yüksek lisans, 1989 yılında ise doktora derecesini California Institute of Technology (Caltech), Pasadena’dan alan Kavranoğlu, akademik kariyerinin yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı ve Bilim, Teknoloji, Eğitim ve Sanayi alanlarında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı gibi üst düzey görevlerde bulundu. 2020–2025 yılları arasında San Francisco merkezli Geoxon şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Kavranoğlu, aynı zamanda Bilgi Ekonomisi Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü.

Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, birikimi, liderlik deneyimi ve uluslararası vizyonu ile Hayat Holding Ağaç Grubu ve Kastamonu Entegre’nin sürdürülebilir büyüme vizyonuna liderlik edecek.

