Hayat Holding’den üst düzey atama: Kastamonu Entegre Genel Müdürü Prof. Dr. Davut Kavranoğlu oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Prof. Dr. Kavranoğlu, akademik kariyerine ABD’de devam etti. 1986 yılında yüksek lisans, 1989 yılında ise doktora derecesini California Institute of Technology (Caltech), Pasadena’dan alan Kavranoğlu, akademik kariyerinin yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı ve Bilim, Teknoloji, Eğitim ve Sanayi alanlarında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı gibi üst düzey görevlerde bulundu. 2020–2025 yılları arasında San Francisco merkezli Geoxon şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Kavranoğlu, aynı zamanda Bilgi Ekonomisi Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü.