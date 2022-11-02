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ANKARA

Haydar Baş’ın oğlunun sizden fazla oyu var: İYİ Parti BTP'yi masaya istiyor

İYİ Parti, Haydar Baş’ın oğlu Hüseyin Baş’ın genel başkanlığını yaptığı BTP’nin de 6’lı masada yer almasını istiyor. İYİ Parti’ye göre BTP, Gelecek Partisi ve DP’den daha yüksek oya sahip.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Haydar Baş’ın oğlunun sizden fazla oyu var: İYİ Parti BTPyi masaya istiyor
6’lının ağır topu İYİ Parti, masada BTP’yi de istiyor.

İYİ Parti, Haydar Baş’ın oğlu Hüseyin Baş’ın genel başkanı olduğu Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)’ni de masada görmek istiyor. Bu karara gerekçe olarak BTP’nin Gelecek ve DP’den daha yüksek oyu olduğu gösteriliyor.

İkinci turun ikinci zirvesini DEVA Partisi’nde yapacak 6’lı masada genişleme gündemde. DEVA Partisi’nde 14 Kasım’da yapılması planlanan 6’lı masanın sekizinci zirvesinde konunun masada olması bekleniyor.

İYİ PARTİ İSTEKLİ

Özellikle milletvekili listeleri için partilerin sahadaki varlıklarının karşılıklı olarak takipte olduğu masada CHP-İYİ Parti dışındaki DEVA, DP, Gelecek ve SP’nin gücü konusunda tahminler yapılıyor. Masanın ortakları İYİ Parti’nin BTP ısrarının, masada kendine yakın bir partinin olmasını ve ilerleyen süreçte pazarlık gücünün artırılması hesabından kaynaklandığı ileri sürülüyor. İYİ Parti’li bir kaynak “BTP’nin potansiyeli var. Genç bir genel başkanının olması gençler üzerinde olumlu bir etki yapabilir. Masada bulunan Gelecek ve DP’den daha fazla oy alabilecek potansiyeli var’’ iddiasında bulundu.

CHP KARARSIZ

SP’nin BTP’nin masaya gelmesine mesafeli olduğu bilinirken, CHP’nin SP’yi karşısına almak istemeyeceği belirtiliyor. CHP’nin İYİ Parti’den ötürü ve gelebilecek her türlü oya yeşil ışık yaktığı bu yüzden mesafeli olduğu da ifade ediliyor.

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