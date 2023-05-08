Haymana Mutabakatı Heyeti'nden Milli görüşçülere çağrı: CHP ve Sn. Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz

Yeni Şafak·Ersin Çelik - Saadet’i masadan kaldıracak bildiri!Saadet Partisi, 30 Ekim’de olağan kongreye gidiyor.Seçim öncesi kongre yapmak risk. Saadet Partisi açısından ise büyük risk. Ancak mecburlar. Riski şu;Saadet Partisi’nin, öncesinde Millet İttifakı’nda yer alması ve sonrasındaaltılı masaya oturması taban ve teşkilat tarafından sindirilmiş değil.Alttan alta, içten içe tepkiler var. Zaman zaman kamuoyuna yansımalar da oldu. İstanbul eski İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Selman Esmerer’in