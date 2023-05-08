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Haymana Mutabakatı Heyeti'nden Milli görüşçülere çağrı: CHP ve Sn. Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 Mart günü Saadet Partisi Genel Merkezi önünde cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesine Saadet Partisi tabanından ikinci tepki geldi. Saadet Partisi'nin içerisinde bulunan ‘Haymana Mutabakatı Heyeti’ yeni bir bildiri yayınladı: "Heyetimizin çalışmalarını takip eden gerçek Milli Görüşçü kardeşlerimize seçimler ile ilgili tavsiyemiz şudur: CHP ve Sn. Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz. Bizler celladına âşık olan gafillerden olmayacağız."

17:01 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Saadet Partisi Genel merkezi

Saadet Partisi Genel merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 Mart günü Saadet Partisi Genel Merkezi önünde cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesine Saadet Partisi tabanından ikinci tepki geldi.


Saadet Partisi'nin içerisinde bulunan ‘Haymana Mutabakatı Heyeti’ yeni bir bildiri yayınladı:


"Heyetimizin çalışmalarını takip eden gerçek Milli Görüşçü kardeşlerimize seçimler ile ilgili tavsiyemiz şudur: CHP ve Sn. Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz. Bizler celladına âşık olan gafillerden olmayacağız."



#Haymana Mutabakatı
#Saadet Partisi
#CHP
1 saat önce
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