Haymana Mutabakatı Heyeti'nden Milli görüşçülere çağrı: CHP ve Sn. Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz

Saadet Partisi Genel merkezi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 Mart günü Saadet Partisi Genel Merkezi önünde cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesine Saadet Partisi tabanından ikinci tepki geldi.
Saadet Partisi'nin içerisinde bulunan ‘Haymana Mutabakatı Heyeti’ yeni bir bildiri yayınladı:
"Heyetimizin çalışmalarını takip eden gerçek Milli Görüşçü kardeşlerimize seçimler ile ilgili tavsiyemiz şudur: CHP ve Sn. Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz. Bizler celladına âşık olan gafillerden olmayacağız."
#Haymana Mutabakatı
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1 saat önce