Hayvan Hakları Yasası TBMM'de: Artık canlı sayılacaklar

Reform niteliğindeki Hayvan Hakları Yasası, Meclis'e sunuldu. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yasanın detaylarına ilişkin bilgileri paylaştı. Mahir Ünal'ın açıklamaları şöyle:
Geniş katılımlı görüşmeler
Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Hayvanları Koruma Kanun teklifimizi bugün TBMM Başkanlığına sunuyoruz. Sivil Toplum Kuruluşları, belediyeler ve bakanlıklarla görüşmeler yaptık.
Hayvanlara canlı statüsü
Yaptığımız bu düzenlemenin ruhunu, kalbini oluşturan bakış açımız şudur. Hayvanlar bir mal ve eşya olmaktan çıkarılıp, canlı statüsüne getirilmektedir. Hayvanlara zarar verme hususundan çıkarılıp, cana zarar verme kapsamına alınarak suç teşkil etmektedir. En büyük temel noktasını bu oluşturmaktadır.
Yunus parkları yasaklanıyor
'Sahipli hayvan' ve 'sahipsiz hayvan' kavramını kaldırıyoruz. Hayvanı kasten öldürme ve işkence suç olarak düzenlendi. Kedi ve köpek sahiplerine dijital kimlik zorunluluğu getirilecek. Yunus parklarının işletilmesi yasaklanıyor.