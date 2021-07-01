Hayvan Hakları Yasası TBMM'de: Artık canlı sayılacaklar

Kemal Kılıçdaroğlu: Ankara’da oturup vatandaşa gitmediğimiz için iktidar olamadık

Samsun'da Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşın ayağına gitmedikleri ve Ankara'da oturup kulağa hoş gelen sözler söyledikleri için bugüne kadar iktidar olamadıklarını ifade etti.



Kılıçdaroğlu, “Bugüne kadar CHP iktidar olmadı. Doğrudur. Kabahat bizde. Sen vatandaşa gittin, çayını kahvesini içtin, ayağına gittin de sana oy mu vermedi. Oturdun Ankara'da tumturaklı laf ettin, sonra niye oyumuz artmıyor. Artmaz kardeşim. Şimdi geziyorum” dedi.

