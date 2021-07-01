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POLİTİKA

Hayvan Hakları Yasası TBMM'de: Artık canlı sayılacaklar

Uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvanları Koruma Kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Yasa ile ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, hayvanların bir mal ve eşya olmaktan çıkarılıp, canlı statüsüne getirildiğini, sahipli-sahipsiz hayvan kavramının kaldırıldığını söyledi. Hayvanı kasten öldürme ve işkence de suç olarak düzenlendi. Kedi ve köpek sahiplerine dijital kimlik zorunluluğu getirilirken, yunus parklarının işletilmesi de kanun teklifiyle yasaklanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hayvan Hakları Yasası Mecliste! Hayvan Hakları Yasasının detayları neler?
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yasanın detaylarını paylaştı.

Reform niteliğindeki Hayvan Hakları Yasası, Meclis'e sunuldu. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yasanın detaylarına ilişkin bilgileri paylaştı. Mahir Ünal'ın açıklamaları şöyle:

Geniş katılımlı görüşmeler

Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Hayvanları Koruma Kanun teklifimizi bugün TBMM Başkanlığına sunuyoruz. Sivil Toplum Kuruluşları, belediyeler ve bakanlıklarla görüşmeler yaptık.

Hayvanlara canlı statüsü

Yaptığımız bu düzenlemenin ruhunu, kalbini oluşturan bakış açımız şudur. Hayvanlar bir mal ve eşya olmaktan çıkarılıp, canlı statüsüne getirilmektedir. Hayvanlara zarar verme hususundan çıkarılıp, cana zarar verme kapsamına alınarak suç teşkil etmektedir. En büyük temel noktasını bu oluşturmaktadır.

Yunus parkları yasaklanıyor

'Sahipli hayvan' ve 'sahipsiz hayvan' kavramını kaldırıyoruz. Hayvanı kasten öldürme ve işkence suç olarak düzenlendi. Kedi ve köpek sahiplerine dijital kimlik zorunluluğu getirilecek. Yunus parklarının işletilmesi yasaklanıyor.

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