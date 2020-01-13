Gündem Hayvanları için buzdolabını ısıtma kutusu yaptı Suyun hem temiz kalmasını, hem de donmasını önledi
VAN

Van haberleri: ​Hayvanları için buzdolabını ısıtma kutusu yaptı!

Hayvanları için buzdolabını ısıtma kutusu yaptı: Suyun hem temiz kalmasını, hem de donmasını önledi

Van’ın Erciş ilçesinin Ulupamir Mahallesi’nde büyükbaş hayvan besleyen Elbab Şah isimli vatandaş, buzdolabından yaptığı sıvatla hayvanlarına su içiriyor. Buzdolabını yatay bir şekilde yere koyan ve içerisine yaklaşık 200 litre su dolduran Şah, buzdolabının kapağını da kapatarak suyun hem temiz kalmasını, hem de donmasını önledi.

Haber Merkezi İHA
Elbab Şah.
Elbab Şah.

İlçeye 26 kilometre uzaklıkta bulunan ve Türk vatandaşı Kırgız Türklerinin yaşadığı mahallede, kış mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle hayvanlar için içme suyunun donmaması için ilginç bir yöntem geliştirildi.

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Mahallede çocuklar evlerinin önünde oynuyor.

Derenin donması nedeniyle hayvanların su ihtiyacını karşılayamıyordu

60 yaşındaki Elbab Şah isimli vatandaş, soğuk hava nedeniyle hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini söyledi. Mahalleye 500 metre uzaklıktan geçen derenin de soğuk hava nedeniyle buz tutması karşısında fikir üretmeye başlayan Elbab Şah, evinde atıl bir şekilde bulunan bozuk buzdolabını bahçesine bıraktı.

Buzdolabından büyükbaş hayvanlar su içiyor.

Buzdolabına suyu koyarak hem dondan kurtardı hem temiz su kalmasını sağladı

Buzdolabını yatay bir şekilde yere koyan ve içerisine yaklaşık 200 litre su dolduran Şah, buzdolabının kapağını da kapatarak suyun hem temiz kalmasını, hem de donmasını önledi.

Mahallede hayvan besiciliği yapan birçok vatandaşın da uygun bir fiyata şehir merkezinden satın aldığı eski buzdolabını bu şekilde evlerine getirerek hayvanlarına su verdiklerini de belirten Şah, ahırdan çıkardığı hayvanlarını sırasıyla buzdolabının önüne getirerek günde üç kez su içmelerini sağladığını söyledi.

2 bin nüfuslu mahallede çocuklar ise evlerinin önünde farklı oyunlar geliştirerek arkadaşlarıyla birlikte eğlenmenin tadını çıkartıyor.

Mandaların eksi 10 derecede kaplıca sefası
FOTOĞRAF 10
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Güroymak ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Budaklı köyünde kışın ahırlarda kalan mandalar, belli aralıklarla götürüldükleri kaplıcada yıkatılarak temizleniyor.
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Mandaların sahipleri, hayvanlarını temizlensin diye metrelerce derinlikten çıkan sıcak ve şifalı suyun bulunduğu kaplıcaya sokuyor.
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sin diye metrelerce derinlikten çıkan sıcak ve şifalı suyun bulunduğu kaplıcaya sokuyor. Hava sıcaklığının çoğu zaman eksi 15 ve 20 dereceye kadar düştüğü bölgeye, hayvanların kaplıcada yıkanmasını görüntülemek için Türkiye’nin dört bir tarafından da yüzlerce fotoğrafçı geliyor.
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Mandalarını kış aylarında hemen hemen her gün kaplıcaya götüren Yunus Özcan, hem mandalarını temizliyor hem de fotoğraf tutkunlarına hayvanları ile birlikte görsel şölen sunuyor.
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Hayvanlarla birlikte kendilerinin de kaplıcaya girdiklerini söyleyen Özcan, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Biz kış aylarında hayvanları kaplıcaya getiriyoruz. Bitlis’ten ve diğer illerden fotoğrafçılar geliyor. Eksi 10 ile 12 derecede bizlerde hayvanlarla birlikte suya giriyoruz. Hem onları temizliyoruz hem de kendimiz yıkanıyoruz.”
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Fotoğraf tutkunu Mustafa Kepenek ise, mandaların kaplıcaya girmelerinden dolayı çok ilginç görüntülerin ortaya çıktığını söyledi.
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Kepenek, fotoğrafa gönül veren herkesin mutlaka Budaklı Kaplıcasına gelmesi gerektiğini ifade ederek şunları ifade etti:
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“Nevşehir’den geliyorum. Güroymak ilçesindeki Budaklı kaplıcalarını çekmeye geldik. Hava sıcaklığı sıfırın altına 10 derecedir. Buradaki görüntü gerçekten çok ilginç. İnsanlar ve hayvanlar aynı anda suya giriyor. Buharla beraber muazzam bir görüntü ortaya çıkıyor. Bizde bu güzel görüntüleri arşivimize katmak ve fotoğraflamak için buraya geldik. Fotoğrafa gönül veren ve fotoğrafçı arkadaşlarımızı buraya bekleriz.”
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Mandaların eksi 10 derecede kaplıca sefası
Bitlis'in Güroymak ilçesinde hava sıcaklığı eksi 10 ile 12 dereceye kadar düşerken, mandalar ise kaplıca keyif yaşıyor.


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