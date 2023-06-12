Hayvanları Koruma Derneği Başkanı horoz dövüştürürken yakalandı

İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

İstanbul polisi, Sancaktepe'de bulunan bir garajda 'horoz dövüştürülüyor' ihbarı alındı.

Garaja baskın yapan ekipler gördükleri karşısında şoke oldu.

Ekipler baskın yaptıları garajda, ellerinde kafeslerle koşan insanları, horozlar için yapılmış özel bir ring ve etrafındaki oturma yerlerini görünce hayrete düştü.

Koruması gerekirken dövüştürdü

İçlerinde horoz bulunan kafesler muhafaza altına alınırken, yerde çok sayıda alkol şişeleri ve kan izlerinin olduğu görüldü.

Horoz dövüşünü organize eden kişi hayvanları koruma derneği başkanı çıktı

Ancak okuyanları şaşkına çeviren olay bununla da sınırlı kalmadı.

Ekipler horoz dövüşünü organize eden kişinin İstanbul Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ufuk İnanç olduğunu tespit etti.

İnanç, sahibi olduğu garajın dernek faaliyetlerinde kullanıldığını ileri sürdü ancak belge ibraz edemedi.

Derneklerinin, mezat denilen özel yetiştirilmiş hayvan sunumu ve açık artırma ile satışının yapıldığını öne süren İnanç, "Dernek başkanı olarak bahis gibi şeylere müsaade etmem, kuruluş amacımıza aykırı" diyerek reddetti.

"Horozlara ilgimiz var..."

Diğer şüpheliler de, "Horozlara ilgimiz var. Çevre illerden mezata geldik. Ringde horozlar sergilenecekti. Hayvanlarda tek yara yok" dedi.

Ancak veterinere götürülen horozların göğüs ve bacak kısımlarında tüy dökülmeleri, kızarıklık ve yaralar tespit edildi.

Soruşturma başlatıldı

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tamamı tutuksuz olan ve aralarında dernek başkanı İnanç'ın da olduğu 6 şüpheli hakkında dava açtı.

İnanç'ın "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan 3, diğer 3 şüphelinin ise "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 2'şer yıla kadar hapsi istendi.







