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Hayvan barınağı şifa dağıtıyor

Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 2023 yılının ilk altı ayında 6 bin sokak hayvanını tedavi etti.

04:00 . 10/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi.

Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi.

Besleme çalışmalarını sürdüren ekipler, 100 ton mama dağıttı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Sıhke Gölü kıyısında 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve modern görüntüsüyle dikkat çeken Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi her yıl binlerce sokak hayvanına şifa oluyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı merkez, en modern veteriner medikal cihazlarla hizmet sağlarken, bünyesinde aşılama odaları ve barınaklar da bulunduruyor. 6 veteriner hekim ve 40 personelin görev yaptığı merkez, yaptığı çalışma vatandaşlardan büyük takdir topluyor.



#Van Büyükşehir Belediyesi
#sokak hayvanları
#Rehabilite
1 saat önce
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