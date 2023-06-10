Hayvan barınağı şifa dağıtıyor

Besleme çalışmalarını sürdüren ekipler, 100 ton mama dağıttı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Sıhke Gölü kıyısında 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve modern görüntüsüyle dikkat çeken Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi her yıl binlerce sokak hayvanına şifa oluyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı merkez, en modern veteriner medikal cihazlarla hizmet sağlarken, bünyesinde aşılama odaları ve barınaklar da bulunduruyor. 6 veteriner hekim ve 40 personelin görev yaptığı merkez, yaptığı çalışma vatandaşlardan büyük takdir topluyor.