Hazırlıklar tamam: "Ücretsiz yemek" uygulaması 6 Şubat'ta başlıyor

Bakan Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Millî Eğitim Bakanlığının eğitime erişimi artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ettiğini vurguladı. Aralık 2021'de toplanan 20. Millî Eğitim Şûrası'nda "okullarda ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteği sağlanması" yönündeki tavsiye kararına ilişkin çalışmaları hızlandırdıklarını ve bu konudaki hazırlıkları büyük bir titizlikle yürüttüklerini ifade eden Özer, "1980'li yıllardan beri uygulanan taşımalı eğitim ve pansiyonlarda kalan öğrencilere verilen ücretsiz yemek hizmeti son yirmi yılda her geçen gün genişletildi. Biz de şûra kararı çerçevesinde öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesine ilişkin çalışmalarımıza hız verdik. Hâlihazırda eğitim öğretim yılının başında 1,5 milyon olan ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısını, önce 1,8 milyona çıkardık. Şimdi de bu sayıyı eğitim öğretim yılının ikinci yarısından itibaren 5 milyona çıkarmak için çalışacağız. Böylece eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması konusunda gerçek bir adım daha atmış olacağız." diye konuştu.

KADEMELİ OLLARAK ARTACAK

Öğrencilere ücretsiz yemek uygulamasının önemli bir destek uygulaması olduğuna işaret eden Özer, son bir yılda okul öncesi eğitime erişimi artırmaya odaklandıklarını ve ücretsiz yemeğe özellikle gelişimin en hızlı olduğu okul öncesi eğitimden başlayacaklarını söyledi. Bakan Özer, ücretsiz yemek programının ikinci eğitim öğretim döneminin başlayacağı 6 Şubat itibarıyla kademeli olarak artıracaklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Burada ağırlığı okul öncesine vereceğiz. Ücretsiz yemek uygulamasının usul ve esaslarının yer aldığı Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu'nu uygulanmak üzere 81 ilimize gönderdik. Bu çerçevede, resmî okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden tüm okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocuklarımıza haftanın beş günü, günlük bir öğün beslenme verilmesi uygulamasını 6 Şubat itibarıyla başlatıyoruz. Bu çerçevede 6 Şubat itibarıyla resmî okullara devam eden 1 milyon 450 bin öğrencimiz, bir öğün beslenme hizmetinden faydalanmaya başlayacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI





Ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullara devam eden öğrencilerimiz de günlük beslenme hizmetinden yararlandırılacak. Yatılı bölge ortaokullarında eğitim alan ve yatılılık hizmetinden yararlanmayan gündüzlü tüm öğrencilerimize de günlük bir öğün ücretsiz beslenme desteği verilecek. Bünyesinde ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullardaki öğrenciler ile yatılı bölge ortaokullarında eğitim alan gündüzlü öğrencilere imkânları uygun olan okullarda 6 Şubat günü beslenme verilecek. Diğer okullarda ise hazırlıklar tamamlanarak en erken zamanda beslenme verilmesine başlanacak."





Bakan Özer, uygulamanın detaylarına ilişkin şunları kaydetti: "Okul mutfağında yemek hazırlayacak anaokulları ile bünyesinde ana sınıfı bulunan okul ve kurumların mutfak ihtiyaçları için ilgili okullara gerekli bütçe tahsisini yaptık. Kendi mutfağında yemek hazırlanması mümkün olmayan okullar için beslenme hizmetinin sadece Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve öğretmenevleri ile yemek hazırlayan diğer kamu kurumlarından satın alınarak tedarik edilmesini sağlayacağız."





ÖRNEK MENÜ HAZIRLANDI

Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu'nda, okullarda beslenme hizmeti süreçleri detaylarıyla yer aldı. Bu süreçler, "menü yönetimi", "denetim süreçleri (gıda güvenliği ve hijyen uygulamaları)", "tedarik ve depolama", "üretim (hazırlama ve pişirme)", "yemeğin / beslenmenin dağıtılması" ve "servis sonrası işlemler" olmak üzere altı aşamadan oluşacak. Söz konusu kılavuz Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığının bu konudaki mevcut mevzuat ve çalışmaları referans alınarak oluşturuldu.







