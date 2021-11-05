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POLİTİKA

HDP AYM'ye ön savunma verecek: Saati belli oldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında açılan kapatma davasıyla ilgili olarak, parti hukukçuları bugün saat 16.00'da Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) ön savunma verecek.

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HDP AYMye ön savunma verecek: Saati belli oldu
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Anayasa Mahkemesi, 21 Haziran'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı ikinci iddianameyi kabul ederek süreç başlamıştı. 843 sayfalık ikinci iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istendi. 69 partilinin söz ve eylemleri, temelli kapatılması istemindeki "suçların odağı" olmasına gerekçe olarak gösterildi. İddianame kabul edildikten sonra 9 Temmuz'da HDP'ye 70 ek klasör ve flaş bellekler içinde resmi olarak iletildi. Ve 60 günlük savunma süreci de başlamış oldu. İnceleme yapılırken savunmanın yazımı da başladı.

HDP, 11 Ağustos'ta ek süre isterken, ek süre talebi kabul edilmişti.

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ÖN SAVUNMA YAPACAK

Habertürk’ün haberine göre; HDP ön savunmasını verdikten sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındakini görüşünü sunacak. Bu sürecin ardından raportörün hazırlayacağı esas hakkındaki rapor Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtılacak. Yüksek mahkeme başkanı Zühtü Arslan’ın belirleyeceği günde üyeler bir araya gelecek ve kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

AYM'den HDP'ye savunma için ek süre
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AYM'den HDP'ye savunma için ek süre

AYM'NİN ÖNÜNDEKİ SEÇENEKLER

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Karar için 3'te 2 oy çoğunluğu aranacak. Anayasa Mahkemesi; eylemlerin ağırlığına göre, partinin temelli kapatılmasına karar verebileceği gibi hazine yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına da hükmedebilecek.

HDP’ye kapatma davası açıldı
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HDP’ye kapatma davası açıldı
  • Temelli kapatılma kararı verilmesi halinde, eylemleri ile partinin kapatılmasına neden olan isimler 5 yıl süreyle siyasi yasaklı hale gelecek. Bu isimler bir başka partinin kurucusu ve üyesi olamayacak.
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