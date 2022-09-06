HDP, CHP ve İYİ Parti kavgasından 'özerklik talebi' çıkardı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması siyasetin gündemine oturdu. CHP'ye iktidarın yanı sıra ittifak ortakları İYİ Parti'den de art arda tepkiler geldi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

HDP ÖZERKLİK İSTİYORMUŞ!

İki parti arasındaki tartışma sürerken, HDP vekili İmam Taşçıer'den skandal bir çıkış geldi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'özerklik' isteyen Taşçıer, "İyi parti ile CHP arasında HDP'ye bakanlık verelim-vermeyelim tartışması Kürt meselesine nasıl baktıklarını da gösteriyor. Kürtler koltuk değil, insanca bir yaşam istiyorlar. 10 binlerce yıldır yaşadıkları topraklarında Özgür olmak istiyorlar. Kendilerini yönetmek istiyorlar." dedi.

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