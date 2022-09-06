Gündem HDP, CHP ve İYİ Parti kavgasından özerklik talebi çıkardı
POLİTİKA

HDP, CHP ve İYİ Parti kavgasından 'özerklik talebi' çıkardı

CHP milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması sonrası İYİ Parti'den gelen tepkiler, Millet İttifakı'nda gerilime neden oldu. İttifaktaki 'HDP' kavgası sürerken, HDP vekili İmam Taşçıer'den skandal bir açıklama geldi. "İYİ Parti ile CHP arasında HDP’ye bakanlık verelim-vermeyelim tartışması Kürt meselesine nasıl baktıklarını da gösteriyor." diyen Taşçıer, "Kürtler kendilerini yönetmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP, CHP ve İYİ Parti kavgasından özerklik talebi çıkardı
HDP'li İmam Taşçıer

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması siyasetin gündemine oturdu. CHP'ye iktidarın yanı sıra ittifak ortakları İYİ Parti'den de art arda tepkiler geldi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

HDP ÖZERKLİK İSTİYORMUŞ!

İki parti arasındaki tartışma sürerken, HDP vekili İmam Taşçıer'den skandal bir çıkış geldi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'özerklik' isteyen Taşçıer, "İyi parti ile CHP arasında HDP'ye bakanlık verelim-vermeyelim tartışması Kürt meselesine nasıl baktıklarını da gösteriyor. Kürtler koltuk değil, insanca bir yaşam istiyorlar. 10 binlerce yıldır yaşadıkları topraklarında Özgür olmak istiyorlar. Kendilerini yönetmek istiyorlar." dedi.

CHP'li Yarkadaş 'Beni konuşturmasınlar' diyerek tepki gösterdi: HDP'nin katkısıyla alınan belediyelerde ihaleler İYİ Parti'ye gitti
GÜNDEM
CHP'li Yarkadaş 'Beni konuşturmasınlar' diyerek tepki gösterdi: HDP'nin katkısıyla alınan belediyelerde ihaleler İYİ Parti'ye gitti

HDP'li Taşçıer'den Kılıçdaroğlu'na 'ittifak' şartı: Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılamaz
GÜNDEM
HDP'li Taşçıer'den Kılıçdaroğlu'na 'ittifak' şartı: Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılamaz

CHP'nin HDP'ye bakanlık sözüne İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan sert tepki: Kime sordunuz da veriyorsunuz?
GÜNDEM
CHP'nin HDP'ye bakanlık sözüne İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan sert tepki: Kime sordunuz da veriyorsunuz?
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

​Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken açıklama.
Sokakta çocuk cesedi bulundu

Sokakta çocuk cesedi bulundu

​"Sabaha karşı bir kadını koşarak uzaklaşırken görmüşler..."
Yeniden mi tutuklanacak?

​Serbest bırakılmıştı: Kadir Şeker davasında yeni gelişme.

Antalya Havalimanı'nda yakalandı: ​Tam 100 kapsül, bin 100 gram.

​Katil zanlısı bunu hesap etmemişti.
72 futbol sahası büyüklüğünde

72 futbol sahası büyüklüğünde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 15 ilçede 41 vahşi depolama alanından 22'sinin ıslahını yaptı.

Türkiye ve Bosna Hersek arasında yeni dönem başlıyor.

​Türkiye, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Belçika'yı 78-63 mağlup etti.

​Yapay zeka ile Kovid-19 tespit edilebilecek

​İngiltere'nin en yaşlı erkeğinden tüyolar.

Özel halk otobüsünü 9 ayda akıllı karavana çevirdi.

'Hiçbir masrafı yok'

'Hiçbir masrafı yok'

Kilosunu 4 TL'den satıyor.

​Doğal gaz sevkiyatı ödemeleri yuan ve rubleyle yapılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.